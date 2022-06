Schneider Electric rankas på andra plats i 2022 års Gartners Supply Chain Top 25

Erkännandet kommer under ett år som präglas av störningar i försörjningskedjan. Företag runt om i världen och i olika branscher fortsätter att drabbas av COVID-19-pandemins efterverkningar med en begränsad tillgång på arbetskraft, en global brist på råvaror och elektronik samt transportproblem. Det har blivit ännu viktigare för företag att öka flexibiliteten, omprioritera och förstärka sina leverantörsnätverks motståndskraft samt att öka den lokala kapaciteten.

Gartner Supply Chain Top 25 för 2022 lyfter fram och hyllar företag som visar prov på excellens inom supply chain management mitt i globala störningar i försörjningskedjan. Listan fastställs utifrån tre aspekter:

Finansiella mått, inklusive avkastning på fysiska tillgångar och tillväxt av intäkter

Företagens samhällsansvar, inklusive ESG-åtgärder

Yttranden från communityn, inklusive Gartners experter och branschkollegor

– Vi är hedrade över att bli uppmärksammade av Gartner och av våra branschkollegor, säger Mourad Tamoud, Schneider Electrics Executive Vice President Global Supply Chain. Vi har ett stort engagemang för våra kunder och för en ökad hållbarhet och fortsätter att investera i att förbättra försörjningskedjan. Erkännandet är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg – att investeringar i människor och den fjärde industriella revolutionens teknik har konkreta fördelar, med en ökad motståndskraft, flexibilitet, effektivitet och hållbarhet, fortsätter han.

Tidigare i år uppmärksammades Schneider Electric av Gartner i Power of the Profession™ Supply Chain Awards för sin Adaptive Machine Learning Driver "Self-Healing" Supply Chain i kategorin “Process or Technology Innovation of the Year”. I realtid och genom maskininlärning optimerar Schneider Electric-plattformen prestandarelaterade parametrar som storlek på säkerhetslagret, minsta beställningsmängd samt ledtider, vilket har lett till besparingar på över 100 miljoner euro.

Hållbarhet är kärnan i Schneider Electrics uppdrag och syfte, och står för den första bokstaven i företagets strategi för leveranskedjan, STRIVE (Sustainable/Hållbar, Trusted/Tillförlitlig, Resilient, Intelligent, Velocity/Snabbhet, Efficiency/Effektivitet). Schneider Electric har påskyndat omvandlingen för att bli den mest flexibla, innovativa, hållbara och kundcentrerade försörjningskedjan.

Förra året lanserade Schneider Electric Zero Carbon Project, som syftar till att minska koldioxidavtrycket i leveranskedjan. Mer än 1 000 leverantörer, som står för 70 % av Schneider Electrics koldioxidutsläpp, har åtagit sig att halvera koldioxidutsläppen från sina verksamheter till 2025. Projektet är en del av Schneider Electrics hållbarhetsmål mellan 2021–2025 och är ett konkret steg mot att hålla nere ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5°C eller mindre till 2050, vilket är målet i Parisavtalet.

Tidigare i år blev Schneider Electrics fabrik i Le Vaudreuil i Frankrike erkänd av World Economic Forum som en Sustainability Lighthouse, som en av endast sex fabriker globalt och som den andra utmärkelsen för företaget, med den andra fabriken i Lexington, Kentucky i USA. Dess fabrik i Hyderabad, Indien, tilldelades utmärkelsen Advanced Lighthouse, vilket innebär att företaget nu har fem Lighthouse-utmärkelser.

För mer information om undersökningen från Gartner:

Pressmeddelande Gartner Announces the 2022 Power of the Profession Supply Chain Award Winners, 16 mars 2022

Pressmeddelande Gartner, The Gartner Supply Chain Top 25 for 2022, 26 maj 2022

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.wilderfalk@se.com

