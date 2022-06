Tellus Fonder lanserar direktkundslösning i samarbete med Fondab

Berätta om Umida Group och bolagets affärsidé

–Vi är en dryckeskoncern som via dotterbolagen Brands for Fans, Umida Brands, JOLUCA Cocktails och Umida Partners, producerar och säljer vin, sprit, glögg och andra alkoholhaltiga drycker i både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Vi säljer och marknadsför även egenutvecklade varumärken, däribland det expansiva cidervarumärket Elin. Via Brands for Fans marknadsför vi alkoholhaltiga drycker tillsammans med världsstjärnor som KISS, Def Leppard, Motörhead och Ozzy Osbourne. I början av 2022 etablerade vi dessutom ett delägt bolagmed influencertrion JLC, kända från YouTube och andra plattformar. Det gemensamma bolaget har utvecklat ett eget varumärke, JOLUCA Cocktails, Målsättningen med det gemensamma bolaget är att snabbt bygga ett starkt nytt dryckesvarumärke via influencerkraften från JLC och kunskapen från Umida.

Umida Group har på senare år genomfört en framgångsrik turnaround. Berätta mer om bolagets förändringsprocess.

–Vi har ställt om bolaget från ett renodlat produktions- och fyllningsbolag till ett lönsamt, modernt och snabbrörligt sälj- och marknadsbolag, bland annat genom att sälja en olönsam vodkafabrik och addera fler intressanta varumärken till vår portfölj. För fyra år sedan förvärvade vi exempelvis varumärket Brands for Fans, som då omsatte 10 mkr. I vår regi har varumärket expanderat väsentligt och omsätter idag 50 mkr. 2021 vände Umida Group förlust till vinst och nu har vi etablerat en stabil plattform för ytterligare tillväxt.

Vilka strategiska milstolpar uppnådde ni under 2021?

–En stor milstolpe var när vi kom in på den amerikanska marknaden med Brands for fans. Utrullningen av våra produkter på den amerikanska marknaden, som är världens största spritmarknad, pågår nu med full kraft. Ytterligare en betydelsefull milstolpe var att vi vann flera stora och strategiskt viktiga upphandlingar som Systembolaget arrangerade. Vi vann bland annat de enda två ginupphandlingar som Systembolaget utfärdade under 2021, vilket vi betraktar som ett kvalitetsbetyg för de produkter vi marknadsför.

Vilka faktorer gör Umida Group till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett offensivt och lönsamt tillväxtbolag med tre spännande och självständiga affärsområden som vart och ett har omfattande potential att växa kraftigt under de kommande åren. Vi är i dagsläget börsens i särklass mest tillväxtorienterade och innovativa dryckeskoncern. Investerare som gillar våra produkter, tror på vår affärsstrategi och förmåga att nå våra expansionsmål och vill vara med på en tillväxtresa kan med fördel bli aktieägare i Umida Group. De senaste åren har vi gått från klarhet till klarhet, vårt målmedvetna arbete med att bygga upp en diversifierad verksamhet med flera olika lönsamma varumärken har börjat ge frukt. Vi har dessutom en diversifierad riskspridning via våra olika varumärken, geografiska marknader och målgrupper.

Umida Group växte med 38 procent under 2021. Hur ser er framtida tillväxtstrategi ut?

–Vi ska hålla en minst lika hög tillväxttakt även framöver, via såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. När det gäller våra egenutvecklade varumärken ser vi en stor potential att vidareutveckla vårt cidervarumärke Elin och även lansera märket internationellt framöver. Vad gäller JOLUCA Cocktails, vårt nystartade bolag tillsammans med influencertrion JLC, ser vi en stark potential i att etablera ett långsiktigt varumärke med flera olika typer av produkter. Samägda bolag är ett relativt nytt sätt att samverka med influencers som nått framgång i bland annat USA. En av våra främsta styrkor är att vi är snabbare och mer offensiva än merparten av våra konkurrenter. Samtidigt tummar vi aldrig på kvaliteten i det vi gör. Brands for Fans ska fortsätta expandera, främst i Kalifornien, som är en jättemarknad. USA blir förmodligen Brand for Fans enskilt största marknad inom kort.

Fakta: Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom affärsområdena Umida Brands, Umida Partners och Brands For Fans produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken i innovativa och miljösmarta förpackningslösningar. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare i flera olika länder. Umida Group är noterat på Spotlight Stock Market, kortnamn UMIDA B.

Skribent: Annika Wihlborg

