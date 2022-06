investtalks: Soltech Energy har tagit steget ut i Europa och fortsätter att leverera på ambitiösa tillväxtmål

Soltech har på senare år gått från klarhet till klarhet med en mycket stark tillväxttakt och en framgångsrik förvärvsstrategi. Soltech har påverkats positivt av solenergimarknadens pågående konsolidering och en stadigt ökande efterfrågan på helhetslösningar inom solenergi. Under våren har koncernen tagit steget ut i Europa genom att förvärva ett stort solenergibolag i Nederländerna. Det berättar Soltechs vd Stefan Ölander.

Soltech grundades 2006 och har sedan dess expanderat kraftigt. Vilka viktiga milstolpar har ni passerat i koncernens utveckling på senare år?

–Sedan 2019 pågår arbetet med att bygga Soltechkoncernen med hjälp av en mycket aktiv förvärvsstrategi. Fokus i vår förvärvsstrategi är att förvärva bolag inom sol, tak, fasad och elteknikbranschen, i Sverige och numera även i andra europeiska länder. 2021 var vårt tredje år i rad med kraftig tillväxt sedan vi inlett vår förvärvsstrategi 2019. Under 2021 levererade vi 91 procents tillväxt på koncernnivå och nådde ca 1 miljard i intäkter. Vi särnoterade dessutom vårt kinesiska bolag Advanced Soltech, vilket genererade en engångsintäkt på 288 MSEK. Utöver vår förvärvsbaserade tillväxt genererade vi under 2021 även en organisk tillväxt på 29 procent, vilket är ett kvitto på att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla koncernens befintliga bolag organiskt. Under 2021 förvärvade vi dessutom tio nya bolag, bland annat tre elteknikbolag.

Er ambition är att fortsätta att vara marknadens ledande solenergiföretag och nå 4,7 miljarder i rörelseintäkter 2024. Vilken roll spelar er offensiva förvärvsstrategi för att ni ska nå det målet?

–Bakgrunden till vår förvärvsstrategi är vår övertygelse om att en djupgående kompetens inom tak-, fasad- och elteknikbranscherna är helt nödvändig för att vi ska kunna nå vårt mål, att fortsätta att vara marknadens ledande solenergiföretag. Vi är dessutom en entreprenörsinriktad koncern som drivs av att ge stort handlingsutrymme till varje enskild vd och ägare i våra koncernbolag. Genom att förvärva lönsamma och entreprenörsdrivna bolag med en stark lokal förankring öppnar vi upp för ny kompetens, nya affärsmöjligheter och ett utökat geografiskt upptagningsområde. Våra företag inom olika branscher har avgörande kompetens som behövs för en högkvalitativ solenergiinstallation, plus att de har en lång rad kunder som gärna köper solenergi från dem. Vi förvärvar med andra ord både kompetens och affärsmöjligheter och transformerar dessa bolag till framtidsföretag.

Ni genomförde i början av 2022 ert första internationella förvärv, det nederländska solenergibolaget 365zo. Hur ser planerna ut för er internationella expansion?

–I och med förvärvet av 365zon tog vi vår framgångsrika förvärvsstrategi på export. Bolaget tillhandahåller huvudsakligen solcells- och laddinstallation till privatpersoner och beräknas omsätta ca 350 miljoner kronor under 2022 med ett rörelseresultat på ca 10 procent. Framöver väntar fler förvärv i närliggande branscher, i såväl Sverige som resten av Europa. Potentialen i Europa är enorm, inte minst med tanke på att solenergibolag som är verksamma på den europeiska marknaden generellt sett har betydligt högre vinstmarginaler än sina svenska motsvarigheter.

Vilka faktorer driver en fortsatt tillväxt på solenergimarknaden under de kommande åren?

–Såväl den svenska som den internationella solenergimarknaden växer extremt fort och svensk solenergi står inför ett genombrott där vi redan har en ledande position. Jag är övertygad om att solenergimarknadens höga tillväxttakt kommer att fortsätta även långsiktigt, det finns goda förutsättningar för en årlig tillväxttakt på över 50 procent, drivet av den gröna energiomställningen och höga målsättningar med minst 10% solenergi fram till 2040.

Soltech Energy är något av en folkaktie med drygt 70 000 aktieägare. Vilka faktorer gör Soltech Energy till ett köpvärt bolag?

–Som aktieägare i Soltech har man både möjlighet att göra en riktigt bra investering och att vara med och göra verklig skillnad för klimatet som en del av samhällets gröna energiomställning. Det faktum att vi har många aktieägare bidrar dessutom till att vi har en mycket hög likviditet i vår aktie. Vår verksamhet präglas av en stark handlingskraft och en fortsatt hög aktivitetsnivå. Det faktum att vi nu inlett vår europeiska expansionsresa ökar förutsättningen att vi ska kunna nå vårt ambitiösa tillväxtmål till 2024. Vi är en finansiellt stabil aktör med en stark kassa och ett mycket bra track record av tillväxt.

Fakta: Soltech Energy grundades 2006 och är i dagsläget en av Sveriges ledande solenergikoncerner. Soltech-koncernen är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar. Med kontroll över hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan vi förvandla alla former av fastigheter till mer hållbara och självförsörjande energiproducenter. Soltech Energyär listat på First North vid Nasdaq Stockholm, kortnamn SOLT.

Läs mer på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:

#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare.

Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se