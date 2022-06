investtalks: Snabbväxande Emollivet tar sikte på den expansiva djurhälsomarknaden med innovativa lösningar på husdjurs hudproblem

I mars 2022 lanserade ni er första produkt, Emollivet COMBI för hästar med mugg, rasp och skorv hos häst. Vad är bakgrunden till att er första produkt har hästägare som målgrupp?

–Emollivet COMBI är en användarvänlig antiseptisk och mjukgörande spray som kan användas mot tre av de vanligast förekommande hudåkommorna bland hästar. Vi genomförde en studie där det tydligt framgick att många hästägare efterfrågar en användarvänlig och smidig hudvårdsprodukt som gör det enkelt för dem att ta hand om sin hästs hudproblem varje dag och samtidigt ger hästägare mer kvalitetstid med sitt djur. Det var därför naturligt att vår första produkt vänder sig till just hästägare. På längre sikt planerar vi även att lansera hudvårdsprodukter riktade mot olika typer av hudåkommor hos hund och katt.

Vilka faktorer bidrar till att många djurägare efterfrågar produkter i sprayform för sina djurs hudåkommor?

–Hudåkommor av olika slag är en del av många djurägares vardag. Traditionellt kräver de ofta en tidskrävande rutin i form av tvättning och applicering av olika typer av salvor. Emollivet COMBI är en trippelverkande spray som både luckrar upp, desinficerar och mjukgör huden och appliceras på enbart några sekunder, vilket gör att den med enkelhet kan användas varje dag. Vår produkt gör det enkelt för djurägare att ta hand om sitt djurs hud på daglig basis. Produkten bygger på den patenterade formuleringsplattformen AKVANO® och har utvecklats i tätt samarbete med hästägare, veterinär och lipidexperter.

Hur distribuerar ni er produkt och hur ser er geografiska marknad ut?

–Vi har till en början valt att göra en lansering av Emollivet COMBI på den svenska marknaden, parallellt med att vi etablerar en organisation som står rustad för global digital distribution. Vi har valt att sälja vår produkt via vår egen e-handelskanal, vilket ger oss en värdefull direktrelation med våra kunder. Det underlättar arbetet med att samla in feedback om vår produkt och är även en betydelsefull tillgång i utvecklingen av vår framtida produktportfölj.

Vilka faktorer gör Lipidor/Emollivet till ett attraktivt bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är verksamma på den mycket expansiva globala djurhälsomarknaden och satsar på distribution via e-handel, vilket är ett underutvecklat segment inom djurhälsa. Vi har en styrelse och ledning med gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla entreprenörsbaserade och innovativa bolag. Den patenterade teknologi som ligger till grund för våra produkter är kliniskt testad på såväl människa som djur. Våra innovativa spraybaserade hudvårdsprodukter erbjuder ett helt nytt sätt att sköta om hudåkommor och bidrar dessutom både till att lösa ett konkret problem och underlätta vardagen för husdjursägare.

Du handplockades till positionen som vd för Emollivet hösten 2020. Vad har du för bakgrund och hur har bolaget utvecklats sedan du tillträdde?

–Jag har gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla entreprenörsinriktade bolag och kommer senast från min senaste roll som Head of Startup Programs på Chalmers Ventures i Göteborg. Jag tror framför allt att det var min förmåga att attrahera och engagera ett drivkraftigt operativt team som ska se till att de planer vi har för framtiden ska kunna bli verklighet. Det ser vi början på nu, med vad som hänt det senaste året då Emollivet har utvecklats i snabb takt. Vi har rekryterat flera nyckelpersoner till bolaget, vi har genomfört en nyemission där vi tagit in 5 miljoner kronor via befintliga aktieägare och framför allt lanserade vi vår första produkt nu i mars 2022, vilket förstås är vår hittills viktigaste milstolpe.

Fakta: Emollivet grundades 2019 och är ett bolag med FoU-bolaget Lipidor som delägare. Lipidor är ett FoU-bolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas med fokus på hudsjukdomar. Emollivet underlättar vardagen för djurägare vars husdjur lider av hudåkommor. Lipidor är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn LIPI.

Läs mer på: https://lipidor.se/investerare/introduktion/

Skribent: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:

#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare.

Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se