Sjunkande bostadspriser i maj

Fantasma Games utvecklar online gambling spel med intryck och inspiration från dataspelsvärlden. Berätta om koncernens affärsidé.

–Vi är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016 och sedan dess byggt upp en framgångsrik och lönsam verksamhet med spel som distribueras via mer än 200 operatörer. Vi har sedan start byggt upp ett fantastiskt track record genom att utveckla spel som verkligen sticker ut, spel som spelarna väljer att spela, om och om igen. Våren 2021 noterades bolaget på Nasdaq First North och vi har under de senaste åren byggt upp en stabil grund för fortsatt snabb och lönsam tillväxt. Vi är ett bolag med en tydlig affärs- och tillväxtstrategi som dessutom lyckats skaffa oss en gynnsam position på en snabbväxande global marknad.

Ni tog under 2021 rejäla kliv in på flera nya marknader, bland annat via ett strategiskt viktigt avtal med branschjätten Scientific Games, som distribuerar era spel. Hur ser era globala expansionsplaner ut under 2022?

–Via Scientific Games ser vi framemot att utöka vår verksamhet i Nordamerika, delar av Sydamerika och fler stora europeiska marknader såsom Italien, Spanien och Grekland. Vi räknar med att dessa satsningar kommer ge resultat redan under första halvåret av 2022, och därigenom bidra till signifikant omsättningstillväxt under de kommande åren. Vi ser samtidigt fortsatt stor potential att växa på våra befintliga geografiska marknader, där vår räckvidd kontinuerligt ökar med nya operatörer på ett kostnadseffektivt sätt, däribland ledande aktörer som Gamesys, Entain och Paddy Power, vilket bekräftar styrkan i vår distributionsmodell och vår skalbara affärsmodell.

Ni befinner er i en intensiv expansionsfas. Hur ser era tillväxtmål ut?

–Under 2021 byggde vi en stabil och skalbar plattform för fortsatt tillväxt som vi nu levererar på. Bland annat förvärvade vi spelstudion Wiener Games. När koncernen noterades 2021 formulerade vi tre tillväxtmål: att nå minst 250 kvalitativa operatörer till 2023, att koncernen ska växa med minst 30 procent per år samt att vi ska uppnå en EBITDA-marginal på 50 procent. Vi är på god väg att nå alla dessa tre mål.

–Vår marknadstillväxt kommer framöver att fokuseras på reglerade marknader där USA, Kanada och Italien är de primära marknaderna för tillväxt. Vi befinner oss i en utvecklingsfas som till stor del präglas av exponentiell tillväxt. Under första kvartalet 2022 ökade vår omsättning exempelvis med 349 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. I dagsläget lanserar vi mellan sex och åtta nya spel per år, men framöver är det sannolikt att vi ökar lanseringstempot till mellan tio och tolv spel år per år. Viktigast för oss är dock att alltid värna om att hålla en genomgående hög kvalitetsnivå på våra spel.

Vilka är Fantasma Games främsta framgångsfaktorer, vad särskiljer er från andra spelutvecklare?

–Vår outtröttliga vilja att fortsätta producera spel i världsklass utmärker oss. Det är en satsning som verkligen har gett resultat. Det faktum att vi aldrig kompromissar med kvaliteten stärker vårt varumärke och har bland annat genererat ett antal samarbeten med världsledande operatörer. Vi är en liten och agil spelstudio som snabbt kan anpassa oss utifrån spelarnas efterfrågan på olika marknader. Vi har dessutom nått en fas i koncernens historia då vi lyckats bevisa att vi kan utveckla kvalitetsspel som håller samma höga klass som de stora speljättarna.

Vilka faktorer gör Fantasma Games till ett attraktivt bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi fortsätter vårt hårda arbete att göra bra spel och ser att detta uppskattas av både spelare och operatörer vilket skapat ett starkt momentum. Online gambling är ett extremt snabbväxande spelsegment där tillväxtpotentialen för en aktör som oss är mycket hög.

Fakta: Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016 utifrån idén att ta mer intryck från dataspelsvärlden när de skapar spel inom online gambling. Mot den bakgrunden utvecklar bolaget spel enligt devisen ”slots beyond gambling”. Genom att använda partners för distribution kan Fantasma Games lägga fullt fokus på själva spelproduktionen. Fantasma Games ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns bolagets spel tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson. Fantasma Games är noterat på Nasdaq First North, kortnamn FAGA.

Skribent: Annika Wihlborg

