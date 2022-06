Schneider Electric tilldelas flera prestigefyllda designpriser

Flera produkter från Schneider Electric tilldelas 2022 års mest prestigefyllda designpriser. Företaget får i år ta emot inte mindre än sju iF Design Awards och tre Red Dot Awards.

Företagets produktdesign- och ingenjörsteam har flera decenniers erfarenhet av att göra hem och byggnader säkra, hållbara och effektiva genom att tillhandahålla smarta, uppkopplade och intuitiva designlösningar.

Att bli tilldelad de ansedda designpriserna iF Design Awards och Red Dot Awards är en bekräftelse på Schneider Electrics innovativa designkoncept och funktionalitet liksom dess roll i att spara energi och nyttja våra resurser på bästa sätt för att skapa en klimatpositiv värld.

Sju iF Design Award-vinnande produkter

132 högprofilerade designexperter från över 20 länder gav Schneider Electric sju prestigefyllda IF Design Awards i flera kategorier, bland annat inom hårdvara och byggnader, industri/verktyg och gränssnitt för digitala medier.

De vinnande produkterna av iF Design Award 2022 är Wiser Brandvarnare, SpaceLogic Controller Series, New Ovalis ledningsenhet, EvoPact mellanspänningsbrytare, Facility Expert for Small Business Advisor, Jueshi överspänningsskydd och Clipsal Max9 kretsskydd.

Wiser Brandvarnare förhindrar bränder och räddar människoliv. Den kan enkelt integreras och trådlöst anslutas till Wisers smarta hem-system. Smarta designfunktioner som den dolda LED-belysningen och den överdimensionerade knappen bidrar till ett minimalistiskt utseende och en lättanvänd produkt.

förhindrar bränder och räddar människoliv. Den kan enkelt integreras och trådlöst anslutas till Wisers smarta hem-system. Smarta designfunktioner som den dolda LED-belysningen och den överdimensionerade knappen bidrar till ett minimalistiskt utseende och en lättanvänd produkt. SpaceLogic Controller Series är en viktig del av EcoStruxure TM Building Operation, som ger kunderna möjlighet till bättre energihantering och analys. Dess kompakta design och funktionsintegration minskar installationsvolymen och kostnaderna.

är en viktig del av EcoStruxure Building Operation, som ger kunderna möjlighet till bättre energihantering och analys. Dess kompakta design och funktionsintegration minskar installationsvolymen och kostnaderna. New Ovalis-serien av prisvärda ledningsenheter är utformad för att estetiskt tilltala kunderna, ge en ökad konnektivitet och ergonomi samt för att underlätta installationen för elektrikerna.

– Samtidigt som tillförlitlighet och kvalitet är det som utmärker Schneider Electrics produkter och lösningar är produkternas design unik och förbättrar kundernas upplevelse, säger Frederic Beuvry, SVP för industridesign och ergonomi på Schneider Electric. Med en intuitiv design så kan våra produkter och lösningar uppnå sin fulla potential. Genom vår unika designprocess bygger vi värdefulla helhetsupplevelser som inspirerar våra kunder att genom våra innovativa och effektiva lösningar arbeta för ökad hållbarhet, fortsätter han.

Tre Red Dot-designutmärkelser

Schneider Electric har också fått tre utmärkelser vid Red Dot Awards 2022, där produkternas design prisades för sin ergonomi och användarvänlighet.

De vinnande produkterna är Wiser Brandvarnare, SEMC-I Surge Protection Device samt Putuo MT - Motor Mechanism - en elmotor som kan fjärrstyra eller manuellt manövrera strömbrytare med gjutet hölje. Designen skapar förbättrad användarvänlighet samt effektivitet och gör det möjligt för användarna att enkelt växla mellan automatiskt och manuellt läge.

– I årets tävling har jag blivit särskilt imponerad av den exceptionella kreativitet som de prisbelönta produkterna har visat prov på, däribland en rad lösningar från Schneider Electric, säger Dr. Peter Zec, grundare och vd för Red Dot Design Award. Det är verkligen imponerande och lovvärt att det fortfarande finns design som kan överraska oss med sin form och funktionalitet. Detta visar på att ogynnsamma omständigheter aldrig kan begränsa eller förhindra bra design. Det förhåller sig i själva verket tvärtom - allt fler nya idéer och produkter dyker upp och nya futuristiska tekniker utvecklas. Det faktum att dessa produkters kvalitet motsvarar deras innovationsnivå gör dem till välförtjänta vinnare av Red Dot Awards Produktdesign 2022, fortsätter han.

Läs mer om Red Dot Design Award här

Läs mer om iF Design award här

Läs med om Wiser brandvarnare och iF Design Award här

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.wilderfalk@se.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

220609_Schneider_Electric_Awards_pressmeddelande





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se