InvestTalks: BellPal skalar upp sin affär via viktiga referenssamarbete med globala teknikleverantörer

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för seniorer och omsorg. I Sverige läggs 70 000 personer årligen in på sjukhus på grund av fallolyckor, varav merparten är äldre. Fallolyckor bland seniorer är vanliga och orsakas ofta av faktorer som kan predikteras. Med hjälp av en egenutvecklad AI-baserad algoritm kan BellPal minska antalet fallskador och öka tryggheten för seniorer. Det berättar BellPals vd David Ziemsky.

Berätta om BellPal och bolagets affärsidé

–BellPal är ett caretech-bolag som grundades 2016 i Stockholm. Vi utvecklar produkter och tjänster som stöttar seniorer att leva fria och aktiva liv. Vårt mål är att med design och ingenjörskompetens utveckla en mer mänsklig teknik. Vi har utvecklat en AI-baserad plattform som detekterar mänskliga fallolyckor, vilket innebär att vi erbjuder ett basalt stöd som ökar seniorers trygghet och livskvalitet.

Ni har utvecklat en AI-baserad plattform som kan detektera mänskliga fallolyckor. Berätta mer om plattformen och intäktsmodellen som är knuten till den.

–Vår plattform ”BellPal Assured Living Platform” bygger på vår egenutvecklade edge-algoritm som kan detektera mänskliga fallolyckor. Algoritmen är integrerad i en klassiskt designad klocka som via en mobilapplikation notifierar anhöriga och en larmcentral när olyckan är framme. Genom plattformen ökar äldres säkerhet och anhörigas oro kan reduceras. Vår intäktsmodell består av tre komponenter, dels marknadsför vi BellPal Assured Living Platform som en abonnemangstjänst direkt till slutkund. För internationell expansion samarbetar vi i stället med stora teknikbolag med en stark lokal förankring. Den tredje komponenten i vår intäktsmodell är licensiering av delar av plattformen, exempelvis vår Edge Fall Algoritm.

Antalet personer över 70 år ökar stadigt i de flesta länder. Denna åldersgrupp är också er primära målgrupp. Vilken inverkan har det ökade antalet äldre BellPals framtida tillväxtpotential?

–Den förväntade livslängden har ökat markant i de flesta länder, vilket innebär att människor håller sig friska högre upp i åldrarna. Allt fler äldre tar teknologin till hjälp för att öka sin trygghet och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv långt upp i åldrarna. I det sammanhanget passar vår teknologiplattform och produkt in väldigt bra, vilket självklart även innebär en omfattande tillväxtpotential för oss.

Ni har blivit uppvaktade av flera globala teknikbolag som vill integrera er fallalgoritm i sina produkter. Vad innebär det för BellPals framtida expansionspotential?

–Det faktum att de stora teknikleverantörerna kontaktar oss snarare än tvärtom betraktar vi som en kvalitetsstämpel och en bekräftelse på att vår teknologi både fungerar och är efterfrågad. Det faktum att vi har bevisat vår teknologi via en egenutvecklad produkt som vi själva marknadsför mot seniorer har visat sig vara en framgångsfaktor som banat väg för globala samverkansavtal. Via vårt samarbete med Motorola beräknas drygt 800 000 klockor med vår fallalgoritm att säljas i USA. Via avtal med stora globala aktörer kan vi på relativt kort tid öka antalet abonnenter och därmed även våra löpande intäkter.

Vilka faktorer gör BellPal till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Det faktum att vi befinner oss i en kommersialiseringsfas med en konkret produkt ute på marknaden talar till vår fördel. Våra tre parallella intäktsmodeller ger oss dessutom rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv expansion. Vårt globala samarbete med Motorola, som planerar att inom en snar framtid lansera smarta klockor som ger användaren möjlighet att använda vår teknologi är ytterligare ett argument till att bli aktieägare. Vårt avtal med Motorola är ett viktigt referenssamarbete som kan bidra till att skala upp vår affär och generera betydande abonnemangsintäkter framöver. Vi betraktar det också som ett kvitto på att vår egenutvecklade plattform håller en genomgående hög kvalitet.

Fakta: BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten. BellePal är sedan maj 2022 noterat på NGM Nordic SME, kortnamn BELLP.

