InvestTalks: Wästbygg Gruppen storsatsar i några av Nordens mest expansiva regioner

Wästbygg Gruppen grundades redan 1981. Berätta om koncernen och er affärsidé.

–Vi är en entreprenörsdriven entreprenad- och projektutvecklingskoncern med en lång historik av tillväxt. I koncernen ingår Wästbygg, Rekab Entreprenad, Logistic Contractor och Inwita Fastigheter. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar på uppdrag av olika byggherrar och har dessutom en egen projektutvecklingsverksamhet där vi själva förvärvar mark och bygger fastigheter. Vår strategi är att fokusera på de mest expansiva marknaderna och regionerna i Sverige samt inom Logistic Contractor även logistik och industri i Danmark, Norge och Finland.

2021 var ett mycket händelserikt år för koncernen. Vilka var era viktigaste milstolpar under året?

–2021 lanserade vi ett nytt grönt ramverk och vi var ett av de första bygg- och entreprenadbolagen som ansökte om och vars aktie fick Nasdaqs gröna stämpel. Vi emitterade dessutom en grön obligation. Under året förvärvade vi även Rekab Entreprenad, som är verksamma i de mest expansiva orterna längs Norrlandskusten. Förvärvet stärkte vår orderingång inför 2022 med 1,7 miljarder kronor och innebär dessutom att vi nu fullt ut är etablerade på den expansiva Norrlandsmarknaden med eget kontor i Luleå. Även Logistic Contractor etablerade under året ett kontor i Luleå. Under året har vi även gjort strategiska markförvärv inom logistik och industri. Vi startade även upp våra första industri- och logistikprojekt i Danmark. Ett framgångsrikt strategiskt arbete under 2021 gjorde att vi gick in i 2022 med en rekordhög orderstock på 6,5 mdkr. Orderstocken motsvarar en fördubbling jämfört med för ett år sedan. Samtidigt ökade vårt rörelseresultat med 9 procent jämfört med 2020.

Vilka faktorer gör Wästbygg Gruppen till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är en unik koncern eftersom vi både är ett byggbolag, en projektutvecklare och fastighetsägare. Vi var tidigt ute med vårt hållbarhetsarbete och har på senare år tagit en framskjuten position på hållbarhetsområdet. Vi är en koncern med en riskdiversifierad verksamhet och en erkänt god förmåga att minimera riskerna i våra projekt och åtaganden, vilket är en avgörande framgångsfaktor i vår bransch. Vi är dessutom ett stabilt bolag med en finansiellt stark position och en långsiktigt hög tillväxttakt.

Hur ser era tillväxtmål ut framöver?

–Ett av våra viktigaste finansiella mål är att ha en årlig tillväxttakt på 10 procent. Vi är nu verksamma på de mest expansiva marknaderna i Norden och ser stora möjligheter att öka vår marknadsandel i dessa regioner. Vår ambition är att ha en EBIT-marginal som överstiger 6 procent, vilket vi har i dagsläget. En viktig del av vår tillväxtstrategi framöver är att fortsätta fokusera på de segment där vi hittills varit framgångsrika och därigenom skapa hållbara affärer.

Fakta: Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer på: https://group.wastbygg.se/sv/sektion/investerare/

Skribent: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks

