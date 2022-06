InvestTalks: Thunderful Group – ett 360-graders gamingbolag med en kraftfull tillväxtstrategi

Berätta om Thunderful Group och koncernens ursprung.

– Thunderful Group bildades 2019 och verkar i två segment, Games och Distribution. Distributionssegmentet består av bolagen Bergsala, Nordic Game Supply och Amo Toys. Games-segmentet består av ett antal bolag som verkar inom dataspelsindustrin. Gruppen sysselsätter drygt 430 medarbetare, varav merparten arbetar med spelutveckling. Vi har idag fjorton spel under utveckling internt i Thunderful Group och är dessutom förläggare för ytterligare 27 titlar.

Thunderful Group har under fyrtio års tid utvecklats från ett renodlat distributionsbolag till att idag vara ett 360-graders gamingföretag med en stark tillväxtagenda. Hur gick det till när fröet till det som idag är Thunderful Group såddes?

– Vår resa började 1981, då distributionsbolaget Bergsala tecknade avtal med Nintendo om att distribuera deras produkter i Sverige. Det var unikt, eftersom Nintendo dittills aldrig sålt någon enda produkt utanför Japan! Bergsala har sedan dess förnyat avtalet löpande och behållit det nära samarbetet med Nintendo. 2004 var Bergsala med och grundade spelförlaget Rising Star Games, och 2011 köpte de in sig i Image & Form, den spelstudio som jag själv startade 1997. Det var viktiga milstolpar, eftersom det innebar att Bergsalagruppen då fanns representerad genom hela värdekedjan inom dataspel: distribution, förläggning, och spelutveckling. 2018 startade vi spelförlaget Thunderful Publishing, och 2019 konsoliderades samtliga bolag under det gemensamma koncernnamnet Thunderful Group, vilket gav upphov till en rad synergier. Därefter noterades Thunderful Group på Nasdaq First North Premier Growth Market i slutet av 2020.

2021 sjösatte ni Thunderful Investment, som är en ny division i Thunderful-koncernen. Vad är syftet med den?

– Thunderful Investment adderar en strategisk pusselbit till Games-segmentet, och är en division som investerar i externa spelutvecklingsprojekt. Genom Thunderful Investment kan vi bredda vårt erbjudande till spelföretag som vi vill samarbeta med, och det ökar våra möjligheter att producera spel som går riktigt bra.

Vi har precis investerat i våra två första VR-titlar via vår investeringsenhet, och intresset bland utvecklare är stort, eftersom behovet på marknaden för extern finansiering är omfattande.

Vad har Thunderful Group gjort under 2021?

– Vi har förstärkt organisationen på viktiga poster med erfarna ledare, och vi har dessutom förvärvat inte mindre än sex nya bolag. I fjärde kvartalet förvärvade vi Early Morning Studio, en mobilspelsutvecklare som ska bli vår spjutspets inom deras bransch. Även om vi har vårt ursprung i konsol- och PC-spel, så ser vi förstås att mobilspel kommer att vara viktiga i framtiden.

Er affärsstrategi baseras på diversifiering med många olika verksamheter inom gaming. På vilket sätt bidrar er breda verksamhetsinriktning till en god riskspridning i koncernen?

– Spelbranschen är på många sätt en hit-driven bransch, och de flesta spelutvecklare drömmer om att skapa nästa globala storsäljare. Genom att bedriva spelutveckling, förläggning och finansiering sprider vi våra risker. Många spelutvecklingsbolag fokuserar på att utveckla ett litet antal speltitlar åt gången. Vi utvecklar och förlägger ett stort antal nya titlar parallellt, och investerar dessutom i intressanta externa spelutvecklingsprojekt. Det innebär god riskspridning för våra aktieägare.

Ni har på senare tid lyckats förvärva flera intressanta spelutvecklingsbolag. Vilka faktorer bidrar till att många spelutvecklingsbolag vill vara en del av Thunderfulkoncernen?

– Eftersom Thunderful Group leds av individer med bakgrund inom spelutveckling, så vet vi vad som krävs för att attrahera topptalanger som vill vara en del av ett större sammanhang. Vi har under årens lopp jobbat upp ett fint förtroende bland spelutvecklingsstudior. Vi kan stötta bolagen med investeringar, samutveckling, förläggning, affärsutveckling och M&A, vilket såklart gör oss attraktiva. Det är det vi menar när vi kallar oss ett 360-graders företag.

Thunderful Group har expanderat kraftigt det senaste året. Hur ser era tillväxtmål ut framöver?

– Vår ambition är att fortsätta växa via en kombination av förvärvsbaserad och organisk tillväxt. Thunderful Games strävar efter att leverera en EBITA-marginal på minst 35 %. Thunderful Games har som mål att leverera en årlig organisk försäljningstillväxt som överstiger 25 %, kompletterat med tilläggsförvärv.

Vilka faktorer gör Thunderful Group till ett attraktivt bolag för presumtiva aktieägare?

– Vi har en lång historik jämfört med andra noterade spelbolag. Vi har byggt upp en mycket god lönsamhet och långsiktigt attraktiva kassaflöden i vår distributionsverksamhet, vilket utgör en kassako och en stor trygghet för oss. Det bidrar till en finansiell stabilitet som i sin tur möjliggör ytterligare investeringar och fler förvärv inom Games-segmentet. Några av våra främsta styrkor är vår diversifierade affärsmodell, våra stabila finanser, vår genomtänkta förvärvsstrategi och, inte minst, våra mycket goda relationer med plattformsutvecklare som Microsoft, Playstation och Nintendo. Det hjälper oss att attrahera några av marknadens allra mest spännande spelutvecklare. Vi redovisade fina resultat Q3, Q4 men kommer nu ut ur ett tuffare första kvartal 2022. Men vi ser mycket positivt på framtiden med spännande speltitlar och utvecklingsavtal i horisonten.

Fakta: Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group bildades 2019 som en följd av omstrukturering av Thunderful- och Bergsalagrupperna, var och en med sin egen långa historia. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier, kortnamn THUNDR.

Läs mer på: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations

