InvestTalks: Fastator-Investmentbolaget som är specialister på att bygga upp och leda framgångsrika fastighetsbolag

Berätta om Fastator och bolagets affärsidé

–Grunden till Fastator lades 2011 av entreprenörerna Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg, båda med lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn. Vi startar, utvecklar och driver bolag inom olika fastighetsrelaterade segment. Genom ett aktivt ägarskap, där vi bidrar med kapital, fastighetsexpertis och kompetens i frågor som rör finansiering, hjälper vi fastighetsbolag att nå sin fulla tillväxtpotential. Till skillnad från traditionella fastighetsbolag, som ofta är verksamma inom en relativt snäv nisch, kan vi i stället välja att etablera bolag inom den del av fastighetssektorn där förutsättningarna för tillväxt är som mest gynnsamma, i dagsläget främst i bostadssektorn samt inom stadsutveckling och lätt industri. Det har visat sig vara ett vinnande koncept med rekordresultat för 2021 som kvitto. Vi är i dagsläget delägare i sju fastighetsbolag med varande inriktning. Vår affärsidé rymmer såväl konceptutveckling som stabila kassaflöden.

Beskriv kortfattat de fastighetsbolag som i dagsläget ingår i er portfölj

–Inom bostäder har vi innehav i snabbväxande Svenska Bostadskompaniet och Vrefast, två bolag med fokus på södra Sverige och Mälardalen. Vi har även investerat i Studentbostäder i Norden, ett bolag byggts upp till att vara just det ledande inom studentbostäder, med förvärv 2021 i Sverige och även i Norge och Danmark. Inom stadsutveckling finns Point Properties, vars affärsidé är att återskapa levande och attraktiva stadskärnor i landets små- och mellanstora städer. De gamla ”Domusbunkrarna” med platta tak som ligger vid torgen, bebyggs med gröna bostäder och förvandlas då till ett centrum med liv och rörelse. Point är idag rikstäckande med totalt nitton fastigheter i tretton kommuner. Ytterligare ett portföljbolag är Företagsparken, som finns där en stor del av svensk välfärd produceras, i landets alla stadsnära företagsparker med lätt industri och logistik. Under 2021 femdubblade bolaget sitt fastighetsvärde från 0,8 till 4,0 Mdkr, med ett mål i slutet av 2023 om 20 Mdkr.

Vilka faktorer bidrog till att Fastators omsättning nådde en ny rekordnivå under 2021?

–Vi har under året uppnått en exponentiell tillväxttakt i främst två av våra portföljbolag: Företagsparken och Point. Vi har haft en hög förvärvstakt i Företagsparken och har under årets lopp förvärvat flertalet strategiskt belägna lätta industrifastigheter runtom i landet. I Point har vi fått planprocessen godkänd för ett projekt i Motala, dessutom har vi planprocesser på gång i ytterligare sex städer och totalt femton pågående projekt. Point genomgår dessutom för närvarande en spännande utveckling där vi breddar bolagets koncept genom att förvärva fler bostadsfastigheter i anslutning till de centrala Domusfastigheter vi sedan tidigare förvärvat runtom i landet. Det bidrar till att vi successivt ökar andelen bostadsfastigheter i Point. Vi har även sett en fin tillväxttakt i Studentbostäder, som under 2021 ökade sin omsättning från 3 till 6 miljarder kronor.

Hur ser Fastators tillväxtmål ut?

–I Företagsparken siktar vi på att uppnå ett fastighetsinnehav på 20 miljarder kronor inom två år. I dagsläget uppgår bolagets innehav till 4,5 miljarder kronor. Vi planerar bland annat att genomföra apportaffärer där fastighetsägare apporterar in fastigheter i Företagsparken och får betalning i form av aktier. Det kan även bli aktuellt med en notering av Företagsparken framöver. Även Point präglas av offensiva tillväxtmål, ambitionen är att dubbla fastighetsvolymen och antalet byggrätter under 2022. Studentbostäder, som i dagsläget äger och förvaltar 5000 lägenheter, siktar på att äga 10 000 lägenheter år 2025.

Vilka faktorer gör Fastator till ett köpvärt bolag för presumtiva aktieägare?

–För en innebär Fastatoraktien unika möjligheter. I samma aktie kan du ta del av hela fastighetsmarknadens bredd och tillväxt, samtidigt som du därmed får en automatisk riskspridning eftersom våra innehavsbolag verkar inom olika delar av fastighetssektorn. Våra starka och stabila kassaflöden gör att vi löpande kan ge utdelning till våra aktieägare. Investerare som tror på vår affärsstrategi, den samlade förmågan i vår styrelse och ledning och dessutom tror på en fortsatt positiv utveckling i de fastighetssegment vi verkar i har en intressant investeringsmöjlighet i Fastator.

Ni har många kända profiler i er styrelse, däribland Leif Östling, Björn Rosengren, Carl Bildt och Anders Mossberg. På vilket sätt är den breda omvärldserfarenheten i styrelsen en tillgång för Fastator?

–Vi är stolta över att ha ett väldigt kompetent team med ett omfattande kontaktnät i såväl styrelse som ledning. Vår gedigna erfarenhet och analytiska inriktning gör att vi vågar ta positioner och förvärva fastigheter som ingen annan vågar ta sig an. Vår styrelse ägnar sig mycket åt omvärldsbevakning, vilket ger oss goda förutsättningar att fånga upp intressanta makrotrender och därmed också fastighetsnischer som kan generera god avkastning.

Fakta: Fastator är Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där de genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholms Main Market Mid Cap.

