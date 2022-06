BNP Paribas stärker sin position i Norden med ytterligare en senior rekrytering

Michael Zeier anställs som senior investment banker på BNP Paribas i Norden. Utöver att rådge kunder kommer Michael även att vara ansvarig för aktiviteterna inom bankens Low-Carbon Transition Group i Norden. ”Vi är otroligt glada att få välkomna Michael till BNP Paribas och att få hans erfarenhet till vårt team.” - Eirik Winter, CEO for BNP Paribas Group Nordic region

Michael har lång erfarenhet från att jobba med Nordiska kunder inom corporate finance transaktioner. Han har tidigare varit ansvarig för Nordic Investment Banking på Goldman Sachs samt på UBS innan dess. Han har även varit Co-Head of Large Corporate and Investment Banking på Nordea.

“Jag är imponerad över BNP Paribas utveckling och utbyggnad av sin närvaro inom investment banking. BNP Paribas har blivit en ledande Europeisk investment bank och jag ser fram emot att ta upp kontakten med kunder tillsammans med mina nya kollegor. I dagens läge med stora geopoliska spänningar och ett starkt behov av att öka takten i omställningen mot net-zero, är BNP Paribas position som en global Europeisk bank mer relevant än någonsin. Kunder letar i allt högre utsträckning efter en bank partner med djup kunskap om de lokala marknaderna, global närvaro och ett heltäckande tjänsteutbud” – Michael Zeier

BNP Paribas investering i en dedikerad Low-Carbon Transition Group förra året, vilken består av 150 experter globalt plus 100 nya rekryteringar, är en del i bankens långsiktiga engagemang i att möjliggöra, stödja och driva på den gröna omställningen. Avdelningens uppdrag är att ge råd till kunder, företag och institutioner i deras omställning till en ekonomi med netto-noll utsläpp av växthusgaser. Utöver detta hjälper avdelningen även kunder att resa det kapital som behövs för den omfattande omställningen.

”Omställningen till en low-carbon ekonomi kräver en snabb utveckling av affärsmodeller, och kapitalstrukturer i linje med den utvecklingen. Att kunna ge kunder råd inom detta område kommer att vara otroligt viktigt framöver.” - Eirik Winter, CEO for BNP Group Nordic region

Michel Zeiers titel är Vice Chairman, Investment Banking & Head of Low Carbon Transition Group, Nordic region.

BNP Paribas är den tredje största banken globalt och den globala bank som har starkast närvaro på plats lokalt i Norden. Under de senaste tre åren har BNP Paribas mer än dubblat sina intäkter från kunderna i regionen och anställt mer än 200 personer i Norden. Idag har gruppen över 900 personer i regionen fördelat över Corporate and Institutional Banking, Personal Finance, Asset Management, Insurance, Factoring, Car Fleet Management and Leasing.

BNP Paribas globala ledarskap inom Sustainable Finance reflekteras i flera rankings: För helåret 2021 rankade Dealogic BNP Paribas som nummer två världen över för ESG lån och gröna obligationer, samt som nummer ett i Europa. Euromoney har utsett BNP Paribas till World’s Best Bank for Sustainable Finance.

Nordic Press Contact:

Jennie Casselborg

T +46 (0) 70 895 0135 | jennie.casselborg@bnpparibas.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

(Swedish) Press Release New hire Investment Banking MZ 202206 FINAL





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se