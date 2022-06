Alpcot rekryterar ny CTO från Trustly

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har rekryterat Per Lejontand som ny CTO på Alpcot. Per kommer närmast från Trustly där Per varit CTO. Per tillträder sin tjänst redan i juni 2022.

Under sina nio år på Trustly har Per under fyra år ansvarat för utvecklingsavdelningen. Per har tagit Trustlys utvecklingsavdelning från ett team på ca 40 till ca 200 utvecklare. Pers erfarenheter från Trustly att leda stora digitala utvecklingsprojekt är mycket värdefulla för Alpcot i den tillväxtresa som Alpcot precis påbörjat. Per kommer att ingå i Alpcots ledningsgrupp.

Alpcots nuvarande CTO Mikael Liljedahl, som själv tagit initiativ till förändringen, kommer att kvarstå i bolaget som lösningsarkitekt och utvecklare i utvecklingsteamet och kommer därmed att kunna ägna hela sin tid åt utveckling av nya funktioner för bland annat automatiserad rådgivning.

”Alpcot kunde inte ha hittat en bättre CTO. Per har precis den kompetens och erfarenhet som Alpcot behöver de närmsta åren för att etablera Alpcot som en av de större aktörerna på sparandemarknaden. Pers erfarenheter från att bygga stora komplexa digitala plattformar och leda stora team med utvecklare har vägt tungt vid valet av ny CTO för Alpcot. Det är också ett gott betyg till Alpcots plattform och affärsmodell att vi lyckas rekrytera talanger i absoluta toppskiktet, nu Per Lejontand och tidigare i år Lisa Larsson från Avanza.” säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.

Kontaktperson

Björn Bringes

Verkställande direktör

bjorn.bringes@alpcot.se

+46 73 8000 647

