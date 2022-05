Så kan 4 volatila tillgångar gå, under 2022

Det har varit en svår vår för investerare under 2022 och många sektorer har varit mer volatila än vanligt. Sammantaget så finns det fortfarande stor osäkerhet på de finansiella marknaderna, men vissa ljusglimtar kan skymtas. Pensionsspecialisten Johan Berntorp på Valutahandel.se diskuterar vad som kan hända med räntor, aktier, valutor, fastigheter och råvaror.

Idag så tar Valutahandel.se upp ett antal viktiga tillgångar som diskuterats fltigt på slutet.

Räntorna

Räntorna kan enligt Berntorp på Valutahandel.se anses vara boven som skapat volatilitet på aktie- och valutamarknaden. Ifall inflationen stiger eller ligger på samma nivå, så kommer troligen räntor stiga mot eller hålla sig uppe. Medan räntorna i västvärlden kan gå upp väsentligt på relativt kort tid, så finns det också möjlighet att de sjunker efter några höjningar, förutsatt att inflationen minskar.



Valutorna

Dollarn (USD) har varit väldigt stark det senaste halvåret. Den amerikanska valutan är ofta en tillflyktsort under politiska och ekonomiska orosmoln. Svenska kronan har studsat vid 10.16 SEK för en dollar så sent som i maj månad och ligger i en uppåtgående trendkanal, med 9.60 som stödnivå. Flera analytiker som Valutahandel.se talat med tror att kurvan för USD/SEK håller på att plana ut och att svenska kronan sakta men säkert kan leta sig mot 9.50 nivån i slutet av 2022 eller början av 2023.



När det kommer till Sverige, så förväntar sig Susanna Spector på Nordea en 50 punkters höjning den 29 juni, 2022. Ifall detta slår in, så kan den svenska kronan stärkas ytterligare mot några viktiga handelspartners. Den norska kronan blev väldigt stark i början av året, då det talades om upp till åtta räntehöjningar. Även om Norges bank förväntar sig 2.5% ränta i Norge under slutet av 2023, så har valutamarknaden minskat intresset för norska kronan den sista månaden. NOK/SEK börjar dessutom närma sig paritet igen. Efter att ha krävt 1.11 sek för 1 nok så sent som i mars, 2022, så handlas valutaparet nu för 1.03.

Aktierna

Stockholmsbörsen är ner drygt 19% i år, medan S&P 500 tappar runt 17% och Nasdaq Composite är ner nästan 28% i år. Ifall aktiemarknaden fortsätter ner så är det inte osannolikt att bottennivåerna från Covid-kraschen nås igen, menar Johan Berntorp, pensionsspecialist på Optimal Advice.

Fastigheter

Med högre räntor så bör det blir en avkylning med något sjunkande priser på den privata fastighetsmarknaden det kommande året. Statistik från Valueguard i Sverige visar en nedgång på 0.9% i Stockholm den senaste månaden, medan Malmö fortfarande haft stigande priset på över 1% den sista månaden.



Läs mer om problem, möjligheter och oljan i artikeln på Valutahandel.se om utsikterna 2022.

Markus Jalmerot

Editor-in-Chief & co-founder

+351911065323

mj@valutahandel.se







