PONSSE Scorpion Future Cabin har tilldelats det internationellt erkända iF DESIGN AWARD 2022

Sedan 1954 har iF DESIGN AWARD varit ett internationellt erkänt bevis på utmärkt design och ett av världens mest prestigefulla priser. Varumärket iF är internationellt erkänt som en symbol för utmärkt design. Prisvinnarna firas vid iF DESIGN AWARD NIGHT 2022 i Friedrichstadt-Palast i Berlin, Tyskland måndagen den 16 maj 2022.

Cabine do harvester Ponsse Scorpion conquista prêmio internacional de design

O júri do iF Design Award 2022 agraciou o PONSSE Scorpion Future Cabine especialmente por sua ergonomia aprimorada.

A cabine do harvester Scorpion da Ponsse, conhecida como Future Cabin, ou cabine do futuro, em português, recebeu mais um prêmio de design. O reconhecimento internacional veio pelo iF Design Award no último dia 16 de maio, no palácio de Friedrichstadt em Berlim, na Alemanha.

O destaque que deu ao Ponsse Scorpion o prêmio é a ergonomia aprimorada e por proporcionar aos operadores de máquinas florestais um ambiente de trabalho confortável. O novo pára-brisa da Future Cabin em peça única que se estende até o teto é o destaque que proporciona maior ergonomia, controle e segurança da operação de colheita florestal em todas as condições, foi uma das mudanças do equipamento que garantiram mais essa conquista.

“O desenvolvimento da nova série de modelos Scorpion começou a partir das opiniões dos operadores de máquinas florestais. O desenvolvimento foi realizado com base nesse feedback e seus resultados foram então introduzidos com sucesso na produção. O espaço interno da cabine foi modificado para torná-lo mais prático e o posto silencioso com vista do Scorpion foi especialmente desenvolvido visando a satisfação e continuidade no trabalho”, afirma Juha Inberg, Diretor de Tecnologia e P&D na Ponsse.

Desde 1954, o prêmio iF DESIGN AWARD é uma indicação internacionalmente reconhecida de um design excelente, constituindo um dos mais prestigiados prêmios de design. A marca iF foi reconhecida internacionalmente como um símbolo de excelência de design. Um total de 10.776 produtos e projetos provenientes de 57 países foram enviados para a competição. Este ano, o júri do prêmio iF consistiu em 132 especialistas em design de alto nível, provenientes de mais de 20 países.

“Estamos mais que satisfeitos pela excelente classificação da nossa Future Cabin na disputa pelo iF DESIGN AWARD. Nossos agradecimentos por esta conquista vão para os nossos clientes, para a equipe de projeto por seu excelente trabalho e para a agência de design Aivan”, diz Inberg.

Lançado em fevereiro de 2021, este é o segundo prêmio que a Future Cabin da nova geração do harvester Ponsse Scorpion recebe. No ano passado, foi destaque em design no prêmio Red Dot, como "Melhor dos Melhores" em design de produto.

Mais informações: Juha Inberg, Diretor de Tecnologia e P&D, Ponsse Plc, +358 400 661 368, juha.inberg@ponsse.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se