GLC, SKF och SCANIA levererar hållbart

Fantasma Games utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolagets spelutveckling utmärker sig från konkurrenter genom en tydlig inspiration från spelvärlden där Bolaget producerar sina spel enligt devisen ”slots beyond gambling”. Spelen distribueras genom ett flertal ledande distributörer och når idag över 200 operatörer, vilket gör att Fantasmas spel når en global marknad, i över 50 länder och på 34 olika språk. Bolaget har på senare tid accelererat tillväxttakten genom dels förvärv, dels organiskt.



Under det första kvartalet 2022 knöts ytterligare operatörer

till Bolagets redan imponerande distributionsnät, bland annat Gamesys Group plc, en av de största aktörerna i Storbritannien, Flutter och BetMGM, en av Nordamerikas största aktörer. Fantasma har under perioden lanserat två spel exklusivt för BetMGM på den nordamerikanska marknaden, i delstaterna Michigan och West Virginia. Dessa samarbeten med ledande aktörer förväntas bidra till ett starkt varumärke på den nordamerikanska marknaden framgent.​



Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar



"Bolaget publicerade nyligen sin rapport för perioden Q1-22 vilken visade siffror som tyder på en fortsatt stark tillväxtresa. Spelintäkterna för kvartalet uppgick till 4,1 (1,1) MSEK vilket innebär en ökning med 279 %. Givet den fortsatt starka tillväxten, vilket är i linje med vår tidigare prognos, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om 13 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 10x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 44 SEK per aktie."





I den publicerade Q1-rapporten visas tecken på en växande popularitet för Fantasmas spel hos de spelande slutkonsumenterna. Den totala spelomsättningen, som visar de totala insatserna i Bolagets produkter, växte med 61 % till 1 056 MSEK (657) och den totala spelbehållningen uppgick till 38 MSEK (23). Under det första kvartalet publicerades dels nya spel, dels återlanseringar av historiskt populära spel på nya marknader. I takt med en växande spelportfölj fortsätter long-tail spelbehållningen att växa (spelbehållningen från spel äldre än 6 månader). Under det första kvartalet 2022 uppgick denna andel av spelbehållningen till 73 %. Denna tillväxt ses som en viktig del i Bolagets förmåga att framgent öka den egna totala spelbehållningen. ​



