Eminova Partners AB: Idag är första dag för handel i Arctic Blue Beverages aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 12 maj 2022, inleds handeln i Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Blue Beverages aktie har ISIN-kod SE0017769136 och handlas under kortnamnet ARCTIC. Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-kod SE0017770035 och handlas under kortnamnet ARCTIC TO1. Teckningsoptioner av serie TO2 har ISIN-kod SE0017770043 och handlas under kortnamnet ARCTIC TO2.

Arctic Blue Beverages genomförde under maj 2022 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 28,0 MSEK före emissionskostnader och kvittning av räntefria aktieägarlån. Efter emissionens genomförande har Bolaget närmare 600 kvalificerade aktieägare.

Arctic Blue Beverages är en finsk producent av hantverksdrycker som främst fokuserar på ginprodukter av premiumkvalitet. Produkterna har prisbelönats av internationellt ansedda tävlingar flertalet gånger, Arctic Blue Beverages kom till med anledning av grundarnas vision om att fånga den arktiska naturen på flaska. Fokus är att ta fram hantverkdrycker av högsta kvalitet, baserade på renaste finska ingredienserna. Utöver sina prisbelönta ginprodukter har Bolaget tagit fram innovativa produkter för att tillvarata marknadstrender och på så vis ta marknadsandelar. Innovation och marknadsföring är viktigt för Arctic Blue Beverages som inser smakens och varumärkets betydelse i världen av hantverksdrycker.

Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta:

David Ahlroth, VD, Eminova Partners AB

E-post: david.ahlroth@eminova.se

Telefon: 070-980 88 98

Om Eminova Partners AB

Eminova Partners AB är en nordisk Corporate Finance boutique som är en av de ledande företagsfinansieringsrådgivarna för små och medelstora företag. Bolaget grundades 2018 av Johan Strömqvist, Mikael Boberg, Peter Sävehamn och David Ahlroth. Teamet består av rådgivare med lång erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner inom segmenten Equity Capital Markets (ECM), Mergers & Acquisitions (M&A) och Debt Capital Markets (DCM) i såväl Sverige som utomlands.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se