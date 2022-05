Schneider Electric lanserar prisbelönt grönt och digitalt ställverk på svenska marknaden

Under 2019 lanserade Schneider Electric globalt en lösning som kombinerar vakuumavbrottsteknik och ren luftisolering, och har sedan dess haft flera framgångsrika pilotprojekt med SF6-fria mellanspänningsställverk för både nät- och privatkunder. Ställverket är utformat för den sekundära eldistributionsmarknaden, som inkluderar applikationer och funktioner för bland annat industriella och kommersiella byggnader.

Kombinationen av vakuumavbrott och ren luftisolering väckte stort intresse redan under pilotstadiet, och Schneider Electric räknar med fortsatt stort intresse för lösningen, som gör det möjligt att undvika SF6 samtidigt som storleken bibehålls. Det nya ställverket SM AirSeT erbjuder en mängd funktioner, inklusive den SF6-fria säkringslastfrånskiljaren, som ofta är en föreskriven lösning för byggnadsinstallationer. I drift fungerar den precis som traditionell SF6-baserad utrustning.

Luft är den bästa gasen

– Schneider Electric är övertygade om att luft är den bästa gasen, säger Frederic Godemel, Executive Vice President, Power Systems på Schneider Electric. Nu när vårt gröna och digitala SF6-fria ställverk kommer ut på marknaden kan vi påskynda arbetet med minskade koldioxidutsläpp. När människor tänker på grön energi tenderar de att fokusera på produktion eller konsumtion. Men SM AirSeT passar in i det kritiska utrymmet däremellan, där det behöver göras massiva insatser för miljön.

Pilotprojekt med E.ON i Sverige

Schneider Electric har genomfört flera framgångsrika pilotprojekt med det nya SF6-fria mellanspänningsaggregat vid många anläggningar, bland annat E.ON i Sverige, GreenAlp i Frankrike, EEC Engie i Nya Kaledonien och nyligen Renault i Frankrike.

För E.ON, som har ett stort projekt med målsättningen att bli helt fossilfria under 2025, är utfasningen av SF6-gas ett viktigt delmål. E.ON valde SF6-fria ställverk från Schneider Electric tack vare den höga innovationsnivån, miljöfördelarna, att den är kompletteringsbar samt kan ersätta äldre utrustning i samma format. Parallellt installerades också fjärrterminalenheten Easergy T300 som resulterade i att E.ON fick större insyn i nätdriften, möjlighet att tidigt detektera fel, förbättrad tillförlitlighet över elnätet och mer effektiva och bättre planerade underhållsåtgärder. Läs mer om samarbetet med E.ON och SF6-fri MV-teknik för grönare nät här.

Branschen prisar SF6-fria lösningar

Schneider Electrics nya ställverk SM AirSeT fick stor uppmärksamhet under Hannovermässan 2020 och tilldelades utmärkelsen Industrial Energy Efficiency Award – ett kvitto på företages engagemang vad gäller investeringar i och tillämpningar av energieffektiva lösningar. Juryns val baserades på ett övervägande av innovationsgrad, bidrag till effektivitet, ekonomiska fördelar och social hållbarhet.

SM AirSeT nominerades också till industripriset HERMES Awards som delades ut av Deutsche Messe under 2020. Det nya ställverket var en av tre finalister. Andra viktiga industriella utmärkelser som delats ut till SF6-fria ställverk är IF Design Award, ett enerTIC-pris för projektet med E.ON och ett topp 10-innovationspris från Innovation for Cool Earth Forum.

Framtiden är grön och digital

Lanseringen av SM AirSeT är en viktig del i Schneider Electrics färdplan mot en SF6-fri framtid. Produktportföljen utvecklas kontinuerligt för att erbjuda ett komplett sortiment av gröna alternativ till SF6-baserad utrustning. Schneider Electric har till exempel redan lanserat GM AirSeT i Kina, ett primärt ställverk och systerteknik till det nya SM AirSeT, som är avsett för sekundära applikationer.

Schneider Electric betonar också vikten av de många digitala funktioner som de nya ställverken kan utrustas med. Till exempel innehåller det digitala ställverket SM AirSeT underhållsfunktioner som matar in data från sensorer till både lokala fältverktyg och appar, men också till de sofistikerade analysverktyg som finns tillgängliga i Schneider Electrics plattform EcoStruxureTM. Plattformen är på väg att bli helt digital, och med datadelning i molnet får verksamheten en mer effektiv och säker drift.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Wilderfalk, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.wilderfalk@se.com

