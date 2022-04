PTC förvärvar nästa generations Lifecycle Management-bolag Intland Software

STOCKHOLM— April 28, 2022 — PTC (NASDAQ: PTC) meddelade idag att de har undertecknat ett avtal om att förvärva Intland Software för cirka 280 miljoner dollar. Intland utvecklar och marknadsför Codebeamer™ Application Lifecycle Management (ALM)-mjukvaruprodukter, inklusive ett nästa generations molnfärdigt och helt integrerat erbjudande. Förvärvet förväntas avsevärt bredda och fördjupa PTCs ALM-portfölj för säkerhetskritiska och reglerade branscher. Transaktionen förväntas avslutas under PTCs tredje kvartal under förutsättning att tillämpliga stängningsvillkor är uppfyllda.

"Med Codebeamer kommer vi att bredda och fördjupa vår ALM-portfölj och göra det möjligt för oss att ytterligare stödja våra kunders ansträngningar att införliva sofistikerade mjukvarusystem i sina produkter,” säger Jim Heppelmann, VD och koncernchef, PTC. "Detta förvärv kommer också att komplettera våra styrkor inom PLM och modellbaserad systemteknik som en del av vår Digital Thread-portföljstrategi."

Intland har sitt huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, och betjänar ett imponerande spektrum av globala ALM-företagskunder verksamma inom fordons-, biovetenskaps-, hemelektronik-, samt flyg- och försvarsindustrin.

Nyckeln till Codebeamers framgång är dess flexibla, moderna och användarvänliga gränssnitt. Codebeamer förser kunder med krav-, risk- och testhanteringsmöjligheter, samtidigt som det stödjer modern smidig mjukvaruutveckling och integration med de främsta verktygen för DevOps och källkodshantering, som mjukvaruutvecklare älskar. Codebeamers färdigskapade mallar och partnerintegrationer gör det enklare för kunder att uppfylla de stränga krav som är vanligt förekommande i reglerade branscher.

PTC planerar att erbjuda Codebeamer helt fristående och i kombination med både Windchill och Arena PLM-erbjudanden, samt att fortsätta förbättra och stödja sin befintliga ALM-lösning.

"Hela Intland-teamet är stolta över den framgång vi har haft med att utveckla och leverera ett modernt ALM-erbjudande som har blivit allmänt accepterat på marknaden,” säger Janos Koppany, VD, Intland Software. "Våra Codebeamer-erbjudanden är perfekta komplement till PTCs portfölj av produktutvecklingslösningar och vi ser fram emot att fortsätta vår resa som en del av PTC."

Transaktionen kommer att finansieras med kontanter och belopp som lånats under PTCs befintliga kreditfacilitet. Den 27 april planerar ledningen diskutera den förväntade effekten som Intland-förvärvet kommer att ha på PTCs finansiella och operativa mätvärden under det finanspolitiska kvartalsresultatet för andra kvartalet.

Centerview Partners LLC agerade exklusiv finansiell rådgivare till PTC vid transaktionen.

Ytterligare resurser

Forward-Looking Statements

This news release contains statements about future events and expectations, including the closing of the acquisition, the effect of the acquisition on our future growth and customer base, the expected value of the acquired technology to our business, and the integration of and expectations about the companies’ product offerings. These statements are “forward-looking statements” that involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected as a result of certain risks and uncertainties, including that the closing conditions may not be satisfied when or as we expect or may be waived; the acquired technology may not provide the access to new customers and markets that we expect if those customers and markets are not receptive to the technology; existing customers may elect to replace their solutions with competitors’ solutions; we may be unable to integrate the acquired technology when or as we expect and plans and expectations with respect to the companies’ products could change; key Intland employees may not stay with PTC, which could disrupt the Intland business and our ability to successfully integrate and operate the Intland business; and other risks and uncertainties described in PTC’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

Investor relations

Matt Shimao

mshimao@ptc.com





Presskontakt

Corporate Communications

Jacqui Cook

jcook@ptc.com







Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se