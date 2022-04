Hello Clean öppnar dörrarna för ukrainska flyktingar – med fast track-anställning

Det nystartade städbolaget Hello Clean öppnade i april upp ett projekt för att erbjuda ukrainska flyktingar en väg in i samhället genom anställning. Receptet har varit en rekordsnabb anställnings- och onboardingprocess samt frivillig svenskundervisning i samarbete med syskonföretaget Studybuddy.

– Från att de skickat in ansökan till oss kan de stå på lönelistan några dagar senare, berättar Max Gärdin, vd för Hello Clean.

Hittills har tre nykomna flyktingar anställts och fler nya är på väg in och alla som anställs via fast track-projektet erbjuds samma lön och anställningsvillkor som sina svenska kollegor. Trots att de allt som ofta saknar yrkeserfarenhet av städning.

– Vi ställer inte samma erfarenhetskrav på våra ukrainska medarbetare. Det viktigaste är att de har viljan att arbeta och lära sig städyrket. Att de fungerar så bra med våra kunder gör oss såklart väldigt glada, men vi hade aldrig vågat hoppas på den positiva feedbacken vi har fått sedan projektet startade, säger Max.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige har helt andra yrken i Ukraina och ser ofta städjobbet som en väg in i samhället. Något som Hello Clean både respekterar och uppmuntrar. Bland annat så erbjuds samtliga anställda frivillig veckovis svenskundervisning i samarbete med Hello Cleans systerbolag Studybuddy.

– För fyra veckor sen lämnade jag Ukraina och kom till Sverige. Nu har jag jobbat på Hello Clean i två veckor, och lär mig nya saker varje dag. Det bästa är att jag får lära mig svenska, det kommer fortsätta öppna dörrar för min framtid här i Sverige, berättar Oleh Paskalov, städpersonal på Hello Clean.

Hello Clean tillhör Aplus Group som även driver läxhjälpsbolagen Studybuddy, My Academy och nannybolaget Hey Kiddo. Städbolaget grundades hösten år 2021 och har sedan dess hjälp närmare 500 kunder med städning i hemmet.

