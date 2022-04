Zaplox samarbete med spelgiganten Aristocrat Technologies resulterar i avtal med USA:s ledande kasinooperatör Boyd Gaming Corporation

Boyd Gaming Corporation, med 28 kasinon och drygt 11 000 rum väljer Zaplox mobila nyckellösning i integration med Aristocrats gaming app. Första kasino att erbjuda sina gäster en mobil gästresa med bland annat in- och utcheckning, mobila nycklar och kasinofunktionalitet är Gold Coast Hotel & Casino i Las Vegas med 711 rum.

Partnerskapet mellan Zaplox och Aristocrat Technologies, en av de största globala leverantörerna av spellösningar tecknades förra året och innebär att Aristocrat integrerat Zaplox SDK med bolagets egen gaming app. Aristocrat kan nu erbjuda bland annat mobil in- och utcheckning och mobila nycklar till sina app kunder.

Boyd Gaming Corporation har valt en skalbar kombinationslösning av Zaplox mobila nycklar, Aristocrats gaming app och Agilysys rGuest Express, vilket gör att deras mobila gästresa kan rullas ut förhållandevis snabbt på de av gruppens kasinon som har rätt förutsättningar.

”Vi är mycket stolta över att våra partnerskap med Aristocrat och Agilysys har resulterat i ett avtal med en av USA:s största kasinooperatörer. Avtalet är ett kvitto på att vår partnersstrategi fungerar och att våra partners värderar Zaplox lösningar högt, då de får förutom efterfrågad funktionalitet också en partner vars produkter redan är integrerade med deras befintliga lösningar. Vi ser fram emot att leverera mobila nycklar till Gold Coast Hotel & Casino och att framöver stödja Boyd Gaming Corporation i utrullningen av den mobila gästresan på fler av deras kasinon”, säger Tess Mattisson, VD Zaplox

Om Boyd Gaming

Boyd Gaming Corporation (NYSE: BYD) grundades 1975 och äger och driver 28 kasinon i tio stater – Nevada, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio och Pennsylvania. Företaget är även en strategisk partner och ägare till 5 % i FanDuel Group, USAs ledande sportbetting- och iGamingoperatör. Forbes Magazine utsåg Boyd Gaming till det högst rankade spelföretaget i America’s Best Employers for Diversity in 2021, and Nevada’s Best Employers in 2020 and 2021. www.boydgaming.com



Om Aristocrat Technologies

Aristocrat Technologies Inc. är ett dotterbolag till Aristocrat Leisure Limited, en av de största tillverkarna av spelautomater i världen med mer än 6000 anställda. Företaget är licensierat i cirka 300 speljurisdiktioner, verkar i mer än 90 länder och erbjuder en unik blandning av spelinriktade produkter och tjänster. Aristocrats värderingar är förankrade i kreativitet och teknik, och företaget har en rik historia av innovation som har format spelindustrin under många decennier. För mer information, www.aristocrat.com.



För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD

E-post: tess.mattisson@zaplox.com

Telefon: +46 70 690 78 00

Alternativt: ir@zaplox.com









Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732







Om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

