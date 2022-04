Delårsrapport januari - mars 2022

Covid-19:

2020 var uppenbarligen ett år som präglades av Coronavirusets utbrott. Med olika insatser lärde vi oss inte bara leva med utbrottet utan även anpassa verksamheter i enlighet med förändrade förutsättningar. Alla har behövt ställa om och på olika sätt har insatserna påverkat oss alla. Flertalet branscher har varit tvungna att radikalt styra om för att överleva men överlag har verksamheter kommit stärkta ur krisen. Från en rejäl dipp har flertalet verksamheter inte bara kompenserat för bortfall utan även flyttat fram sina positioner vilket även TiksPac har klarat av att göra på ett tillfredsställande sätt.

CSR:

Att ta sitt CSR-ansvar är idag en nödvändighet för alla och från EU är direktiven tydliga avseende på vilket sätt hållbarhet är tänkt att prägla företag framöver. Att TiksPac aktivt är en del av något som alltmer omger oss, känns inte bara bra som medborgare utan även som företagare. TiksPac:s själ är treenigheten där vi som Invånare, Näringsliv och Stad/Kommun genom gemensamma insatser bidrar till renare miljö och för vårt vidkommande även en hållbar affärsverksamhet.

Perioden januari – december 2021:

Omsättningen och rörelseresultatet var i linje med vad som prognostiserades i början på året, om än med viss avvikelse sista 2 månaderna 2021. Pga utmaningar med nyrekrytering och personalfrågor avslutades året med sämre försäljning. Bortsett från detta infriades dock rörelseresultatet i stort och vi infriade det bästa rörelseresultatet i bolagets historia. Personalfrågor har fortsatt varit den största utmaningen i verksamheten och vi arbetar kategoriskt med att ta oss bort ifrån risker verksamheten genomgående varit utsatt för i form av säregna säljare. Detta är omständigheter som präglat verksamheten under flera år men som vi lägger stora insatser på att lösa via samarbeten och mer sofistikerade sätt att sälja på. Ledningen har fortsatt varit proaktiv med att säkerställa kassaflöden och framtida affärer genom kostnadskontroll och personalanpassning.

Digital skylt

Under 2021 genomfördes 2 skarpa tester med 2 olika prototyper med skyltarna placerade centralt i Falkenberg. Utfallet blev inte i enlighet med vad vi önskade. Vi hade en förväntan om att i början på 2022 rulla ut färdiga skyltar men i slutet på 2021 visade sig viss uträkning kring vad våra solcellsdrivna batterier klarade av att hantera inte vara i linje med vad stipulerade prognoser från vår leverantör påvisade, vilket kraftigt bidrog till förlängd ledtid och nya utmaningar. Parallellt har dock TiksPac aktivt letat efter andra alternativ för att inte stå handfallna och just nu står vi i färd med att infria inte bara en färdig digital lösning, utan även en kommersialiserad lösning med skyltar placerade centralt i en kommun vi redan samarbetar med! Detta är en nyhet vi förhoppningsvis kommer att återkomma till under maj månad men redan nu kan vi meddela att nyheten inbegriper färdiga och driftsatta digitala skyltar med etablerade affärsmässiga relationer och äganderätt till mjukvaran som driver skyltarna.

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 733 406 643





