Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 2 maj 2022, och

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@nordiclevelgroup.com , senast fredag den 6 maj 2022.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 4 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://nordiclevelgroup.com/ , samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman öppnas Val av ordförande vid stämman Utseende av protokollförare Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av dagordning Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Corepart AB Handlingar enligt aktiebolagslagen Beslut om apportemission av aktier Beslut om kvittningsemission av aktier Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Bakgrund

Bolaget offentliggjorde den 8 april 2022 ett pressmeddelande med information om att man ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Corepart AB, org. nr. 556846–3490 (”Transaktionen”).

Ersättning för samtliga aktier i Corepart AB består av en aktiedel om 17 429 929 nyemitterade aktier. Kursen på de aktier som avses emitteras uppgår till 2 kronor 80 öre och fastställdes vid förhandlingstidpunkten. Därtill erläggs 20 000 000 kr kontant samt två framtida tilläggsköpeskillingar som beräknas uppgå till 45 869 200 kr.

Transaktionen är bland annat villkorad av extra bolagsstämma i Bolaget godkänner Transaktionen.

För mer information om Transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som Bolaget har offentliggjort som finns tillgängligt på: https://nordiclevelgroup.com/

Med anledning av Transaktionen har styrelsen föreslagit följande.

Punkt 8 – Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Corepart AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Corepart AB på de huvudsakliga villkor som framgår ovan och som tidigare har kommunicerats.

Punkt 10 – Förslag till beslut om apportemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en apportemission av högst 17 429 929 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 17 429 929 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer säljaren av Corepart AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlägga ersättning för förvärvet av samtliga aktier i Corepart AB.

Teckning ska ske på teckningslista på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp om 2 kronor 80 öre. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillförsel av, samtliga aktier Corepart AB, org. nr. 556846–3490.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna förvärvet av Corepart AB enligt punkt 8.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Punkt 11 – Förslag till beslut om kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission av högst 24 547 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 24 547 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,57 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Tailor Hill EQTY AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och Tailor Hill EQTY AB.

Teckning ska ske på teckningslista på dagen för bolagsstämmans beslut. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Nordic LEVEL Group AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida https://nordiclevelgroup.com/ , senast från och med tisdag den 26 april 2022. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i april 2022

Nordic LEVEL Group AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Thomas Lundin,

VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group



Tel 08 620 82 00

thomas.lundin@nordiclevelgroup.com



