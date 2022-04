BNP Paribas blir partner till Brilliant Minds 2022 – “Dela idéer och samarbeta är viktiga drivkrafter till tillväxt”

Idag tillkännagavs Peter Carlsson, grundare och VD för Northvolt, som talare på Brilliant Minds 2022 som anordnas i Stockholm i juni. Andra välkända namn som sedan tidigare bekräftas som talare till konferensen är bland annat Malala Yousafazi (tidigare mottagare av Nobels fredspris), Alicia Keys och Ben Gorham. Det övergripande temat för årets konferens är “Change: One day, or day one, you decide”.

”Den geopolitiska utvecklingen, pandemin och omställningen till en hållbar ekonomi med netto-noll utsläpp, har satt fokus på ordet förändring. Att gå in som partner till Brilliant Minds är en del av vårt löpande arbete med att stödja innovation och driva på utvecklingen mot en mer hållbar och inkluderande tillväxt. En viktig del i det är att skapa forum för samtal mellan sektorer, nationaliteter och generationer. Brilliant Minds är en unik plattform sett till den mångfald av kreativa och inflytelserika ledare som samlas för att dela perspektiv. Inspiration som tänder nya idéer kommer ofta från oväntade möten.” – Eirik Winter CEO BNP Paribas Group Nordic Region

BNP Paribas är den tredje största banken globalt och den globala bank som har starkast närvaro på plats lokalt i Norden. Under de senaste tre åren har BNP Paribas mer än dubblat sina intäkter från kunderna i regionen och anställt mer än 200 personer i Norden. Idag har gruppen över 900 personer i regionen fördelat över Corporate and Institutional Banking, Personal Finance, Asset Management, Wealth Management, Insurance, Factoring, Car Fleet Management and Leasing.

Jennie Casselborg

Head of Communications & Company Engagement -Nordic Region

0708-950 135

jennie.casselborg@bnpparibas.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

(Swedish) Press Release BNP Paribas partners with Brilliant Minds 2022 (final)





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se