Vi spelar mer mobilspel än någonsin

Nyligen släppte grafikmotorföretaget Unity sin rapport Unity Gaming Report 2022. Rapporten är en inventering av den globala spelmarknaden och den visar ett enormt uppsving för mobilspel under det senaste året. Allt fler jobb som spelutvecklare dyker upp och lönerna har också gått upp rejält under det senaste året.

”The pandemin spike is here to stay. The number of people playing has peaked and stabilized.

18 months after the peak of the pandemic, gaming is still up more than 50%. Casual games are leading the way. Hypercasual games have a cap on market size. To hold on to a larger audience over the long term, games need deeper gameplay.” källa: Unity Gaming Report 2022

Enkla spel ökar mest

Ökningen i mobilspel gäller alla genrer, bland annat simulering och äventyrsspel. Allra populärast är det som kallas hyper causal-spel. Det handlar om enkla spel som oftast är gratis att ladda ner. Användargränssnittet är minimalistiskt med 2D-design och det är enkelt att komma igång. Man kan ofta spela hur länge som helst, och dessa spel kan vara svåra att sluta spela eftersom de snabbt triggar belöningssystemet.

Ett populärt mobilspel just nu är Worlde, som är både enkelt och klurigt på samma gång. Det fungerar som Mastermind, men istället för att lista ut en färgkombination är det en ord på fem bokstäver du ska ta reda på. Och du har bara sex försök på dig. Varje dag släpper Wordle ett nytt ord och anstormningen till deras webbplats är enorm. Det finns även flera svenska versioner, som Ordel och Ordlig.

10 populära spel på Apple Arcade

På Spelbloggen.se listar man de tio populäraste spelen på Apple Arcade, Apples egna prenumerationstjänst på spel. Bland dessa spel hamnar vissa enkla spel som klassikern Tetris men framflör allt mer komplexa spel, som apokalypsspelet Dandara, svenskutvecklade Sayonara Wild Hearts, Nickelodeon Tennis och roadtrip-äventyret Hitchhiker.

På första plats hamnar spelet Oceanhorn 2, ett RPG-spel (role playing games). Det är utvecklat av den finska studion Cornfox & Bros och finns bara tillgängligt på Apple Arcade.

”Oceanhorn-serien har aldrig gjort någon hemlighet av att man vill vara Zelda, men behöver inte heller be om ursäkt eftersom spelen är så bra. Oceanhorn 2 är ett klassiskt RPG-äventyr där du utforskar världen, slåss mot fiender och löser pussel, och det gör ett strålande jobb med att vara en Zeldaersättare för dig som saknar Nintendokonsol.” Läs mer om Apple Arcade

Många mår bra av att spela spel

Var tredje svensk tycker att mobil-, dator- eller sällskapsspel har haft en god inverkan på deras välbefinnande under pandemin. Det en SIFO-undersökning, beställd av spelhobbyförbundet Sverok. För många har spelen varit en tröst under tider av isolering eller ensamhet. Läs mer: Sverok: Hela Sverige Spelare

Men det finns också de som lider av spelproblem, ofta när det kommer till spel om pengar. Den gruppen har tyvärr ökat under pandemin. Lider du av spelproblem finns det hjälp att få.

Läs gärna mer om populära datorspel och recensioner på spelbloggen.se

