Bioextrax utser Daniel Mackey till CFO

Bioextrax AB (publ.) fortsätter att växa och har utsett Daniel Mackey till Chief Financial Officer (CFO)

Daniel Mackey ansluter till Bioextrax den 1:e april som CFO och kommer att ingå i ledningsgruppen. Bioextrax tidigare CFO, Lars Isaksson, kommer att fortsätta att stötta bolaget med redovisning och en del andra dagliga aktiviteter.

Daniel har en Bachelor of Economics från State University of New York. Han har en lång karriär bakom sig med bland annat flera seniora befattningar inom Nordea samt CFO för Infant Bacterial Therapeutics AB, noterat på Stockholmsbörsen.

”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Bioextrax-teamet och tillsammans bygga ett världsledande företag.” säger Daniel Mackey

”Nu lägger vi ytterligare en viktig pusselbit i skapandet av vår nya organisation. Vi är oerhört glada för att Daniel har valt att ansluta sig till vårt företag. Daniels långa erfarenhet inom finanssektorn och börsnoterade bolag kommer bli en värdefull tillgång för oss.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market . Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se