Zaplox partnerskap med Joingo växlar upp och levererar mobil gästresa till två av Nordamerikas största kasinos med totalt 3 961 rum

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, resorts och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat två nya avtal i Nordamerika gällande 3 961 rum inom ramen av partnerskapet med Joingo för leverans av en mobil gästresa med in- och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalen gäller Foxwoods Resort Casino i Connecticut, USA med 2 061 rum och femstjärniga Ocean Casino Resort i Atlantic City, USA med 1 900 rum och innebär att Joingos välrenommerade kasino app i integration med Zaplox SDK kan erbjuda hotell- och kasinogäster en komplett mobil gästupplevelse.

Partnerskapet mellan Zaplox och Joingo, en av den amerikanska kasinobranschens ledande app leverantörer, startade hösten 2020 och har resulterat i flera gemensamma kunder på den amerikanska marknaden. Det framgångsrika samarbetet innebär att Joingo integrerar Zaplox SDK i deras kasino app och kan då erbjuda sina hotell, resorts och kasino kunder möjligheten att låta sina gäster hantera in- och utcheckning och erhålla en mobil nyckel direkt i kasinots egen app.

Nu väljer två av Nordamerikas största kasinos mobil in-och utcheckning samt mobila nycklar från Zaplox. Foxwoods Resort Casino i Mashantucket, Connecticut som har totalt 3 652 rum tecknar för 2 061 av deras rum som redan har mobilanpassade lås och Ocean Casino Resort AC i Atlantic City, USA tecknar avtal för deras 1 400 rum samt för ytterligare 500 rum som är under byggnation. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar är ett starkt och konkurrenskraftig erbjudande som gör att kasinooperatören kan samla både sin kasinoverksamhet och hotellets gästflöde i deras egen varumärkesprofilerade app. Gäster behöver inte längre stå i kö för att checka in, för att registrera sig som kasinogäst, för att spela, eller erhålla sina vinster utan kan enkelt hantera allt i kasinots app. Hotellet kan dessutom dra nytta av en smidigare nyckelhantering då gästens rumsnyckel finns tillgänglig digitalt i appen direkt efter incheckning och enkelt kan delas digitalt med medresenärer i samma reservation.

”För alla kasinooperatörer är det viktigt att maximera tiden som gästerna spenderar i kasinot. Om ett hotell kan frigöra 20 minuters väntande i lobbyn för varje enskild besökare blir det sammanlagda resultatet betydande både vad gäller ökade intäktsströmmar men även vad gäller personalresurser och tid. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar ses på kasinomarknaden som en attraktiv och konkurrenskraftig matchning vilket många av våra kasinokunder vittnar om. Vi ser mycket positivt på de framtida tillväxtmöjligheter partnerskapet med Joingo har och vi är stolta över att ytterligare två ledande kasino resorts väljer Zaplox – vi ser fram emot att leverera en smidig och användarvänlig mobil gästresa till både Foxwoods Resort Casino och Ocean Casino Resort AC”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Foxwoods Resort Casino

Foxwoods, öppnades 1992, ägs och drivs av Mashantucket Pequot Tribal Nation. Foxwoods Resort Casino är en stor destinationsresort och ett av Nordamerikas största hotellkasino med totalt 3 652 rum, fördelat på flera hotell, och villor; Grand Pequot Tower, Great CedarHotel, The Fox Tower, TwoTrees Inn, The Villas at Foxwoods. Foxwoods Resort Casino erbjuder gästerna en förstklassig resort upplevelse genom sina sex kasinon, AAA Four-Diamond-hotell, restauranger, lyxiga spa; golfbanor, teaters, Tanger Outlet Mall, konferensfaciliteter och onlinekasinospel på FoxwoodsONLINE.com. www.foxwoods.com



Om Ocean Casino Resort

Femstjärniga Ocean Casino Resort ligger vid den världsberömda strandpromenaden Atlantic City Boardwalk i Atlanta City, New Jersey USA. Hotellet, som bland annat erbjuder 12 500 m2 spelunderhållning, 1 400 rum, 4 exklusiva restauranger och en egen konsertlokal har erhållit flertalet utmärkelser, däribland ”Bästa Kasino 2021” av Philadelphia Magazine. Ocean Casino Resort adderar för närvarande ytterligare ca 500 rum i en tillbyggnad fördelat på 12 våningar. www.theoceanac.com



Om Joingo

Joingo är ett ledande mobilteknikföretag baserat i Las Vegas som ägs av Sightline Payments, Las Vegas Nevada. Joingos patenterade teknik riktar sig till spelarnas smartphones och surfplattor med hjälp av det senaste inom mobilapplikationer, platsbaserad marknadsföring, gamification med mera. Joingo tillgängliggör möjligheten för andra leverantörer på kasinomarknaden att nå mobilanvändare med mycket personliga och interaktiva mobil marknadsförings-kampanjer som ger ökad räckvidd, lojalitet och intäkter. www.joingo.com



För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

Telefon: +32 468 07 88 02

Alternativt: ir@zaplox.com









Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022, kl.12.00

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732







Om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.







