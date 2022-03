InvestTalks: Plagazi har uppnått flera strategiska milstolpar med sin unika patenterade teknologi omvandlar avfall till grön vätgas

Berätta om Plagazi och bolagets affärsidé

–Vi är ett svenskt cleantechföretag som vill revolutionera den gröna vätgasmarknaden och vara en ledare i att finna lösningen till det globala avfallsproblemet via vår patenterade Plagazi process. Vår ambition är att tillhandahålla en innovativ och konkurrenskraftig grön vätgasproduktionsprocess som eliminerar utsläppen av växthusgaser. Vår vision är att säkerställa en kostnadseffektiv tillgång till ren energi i form av grön vätgas, baserad på återbruk av idag icke-återvinningsbart avfall.

Vilka faktorer bidrar till att det europeiska intresset för vätgasteknologi har ökat kraftigt de senaste åren?

–I Europa är klimatfrågan viktigare nu än någonsin. Utvecklingen av gröna energilösningar och målen för utsläppsminskningar aldrig fått större fokus från politiker, den privata sektorn och andra beslutsfattare. Samtidigt kräver folket lösningar på hållbarhetsfrågorna. Sedan 2020 har EU gett allt större uppmärksamhet åt den cirkulära ekonomin, grön vätgasproduktion och miljövänliga återvinningsmetoder. Dessutom har de infört The European Green Deal, som syftar till att omvandla Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050.

Er patenterade teknologi är världsunik eftersom den kan omvandla icke återvinningsbart avfall till storskalig produktion av grön vätgas via plasmaförgasning. Hur kan Plagaziprocessen bidra till att nå Europas klimatmål?

Vår process kan omvandla icke återvinningsbart avfall till storskalig produktion av grön vätgas via plasmaförgasning, med andra ord, vår process en av lösningarna för att motverka tilltagande miljöproblem och nå de högt ställda klimatmålen. Vi skapar nya cirkulära lösningar som tar hand om det skräp som finns i omlopp och minskar samtidigt CO 2 -utsläppen. Produktionsprocessen medför ett negativt koldioxidavtryck (dvs att vi tar bort CO 2 ur omloppet), och ger inte upphov till några farliga eller miljöskadliga restprodukter. Plagazi kan alltså utvinna förnybar energi ur icke återvinningsbart avfall, så som bilskrot, kontaminerad plast, vindturbinsblad, industriellt, miljöfarligt och medicinskt avfall.

Vilka milstolpar har ni uppnått det senaste året?

– Sedan 2018 har den gröna vätgasfrågan blivit mer aktuell än någonsin och företaget har därmed utvecklats starkt. Sedan dess har vi lyckats påbörja, driva och utveckla flertal europeiska kundprojekt från studieförfarande upp till projekthantering. Under 2021 fick vi tre nya kundprojekt och påbörjade miljöansökningar och ingenjörsjobb i existerande kundprojekt. Sam har vi påvisat Plagazi processens unika potential genom lyckade testkörningar, i vår proof-of-concept anläggning, av ytterligare svåra avfallssorter, så som vindturbinsblad. Vi har inte enbart mognat från ett process- och kommersiellt perspektiv, utan dessutom blivit certifierade som gröna av DNV och kraftigt förstärkt organisation, exempelvis, Tysklands nuvarande vätgasminister, Dr. Stefan Kaufmann, gått med i vår styrelse och Hydrogen Europes VD, Jorgo Chatzimarkakis i vår Advisory Board.

Hur ser er affärsmodell ut?

–Vi bistår kunder som vill bygga en standardiserad anläggning med vår teknologi med förstudier och projektledning. Vi debiterar dessutom licensavgifter baserat på den vätgasvolym som produceras på anläggningarna och hjälper kunden med löpande underhåll. Eftersom vi satsar på standardiserade vätgasanläggningar kan vi snabbt skala upp vår leveranskapacitet i takt med att efterfrågan ökar.

Hur ser du på Plagazis långsiktiga tillväxtpotential?

– Den gröna vätgasens marknadsutveckling har bara börjat och om vi vill nå de utsläppsmål som behövs, nettonollutsläpp vid 2050, så måste de årliga investeringarna i förnybar energi i världen mer än tredubblas fram till 2030 och uppgå till cirka 4 miljarder dollar (Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector; IEA)1 .

Vad är Plagazis målbild?

–Vår målsättning är att bidra med reella lösningar till dagens tilltagande klimatproblem. Fokusering på en cirkulär affärsmodell genom återvinning av förbrukat avfall för grön energiproduktion som på riktigt är förnyelsebar, alltså ingen tillverkning av

ersättningsprodukter för att lösa ett befintligt miljöproblem. Plagazi har sitt ursprung som ett familjeägt företag som agerar långsiktigt och vill skapa en mer hållbar värld för nästkommande generationer. Vi har nu en historisk möjlighet att bli en tongivande och bidragande aktör till Europas cirkulära och gröna ekonomi. Genom Plagazis teknologi åstadkommer vi en momentan förbättring genom produktion av grön vätgas samtidigt som vi förbrukar restavfall. A ”win-win”.

Fakta: Plagazi är ett cleantechbolag som grundades 2008 och har utvecklat en banbrytande och världsunik teknologi som omvandlar avfall till grön vätgas. Plagazis teknologi gör det möjligt att producera vätgas till en fjärdedel av kostnaden jämfört med traditionella metoder. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinentens strävan att nå uppsatta klimatmål.

www.plagazi.com

