SolidX AB offentliggör delårsrapport Q3

Sammanfattning av halvårsrapport

Tredje kvartalet (2021-11-01 – 2022-01-31)

Nettoomsättning uppgick till 18 595 KSEK (7 015 KSEK), motsvarande en ökning om 165%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 530 KSEK (49 KSEK), en ökning med 3 022%.

Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,002 SEK).*



Första nio månaderna (2021-05-01 – 2022-01-31)

Nettoomsättning uppgick till 40 073 KSEK (18 964 KSEK), motsvarande en ökning om 111%.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 707 KSEK (1 888 KSEK), en ökning med 96%.

Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,05 SEK).*

Likvida medel per 2022-01-31 uppgick till 2 679 KSEK (1 661 KSEK).

Definitioner:

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Den 3 november 2021 inleddes handeln i SolidX på Spotlight Stock Market.

Den 8 november meddelade SolidX att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 70 anställda innan slutet av 2021. Målsättningen är en del av Bolagets ambition att skala upp konsultverksamheten och fortsätta växa i hög takt. Antalet anställda hos SolidX uppgår nu till 70.

Den 1 december 2021 uppnådde SolidX målsättningen att passera 80 anställda, vilket skulle uppnåtts under första halvåret av 2022. SolidX uppnådde således målsättningen sju månader tidigare än Bolagets målsättning.

Den 3 januari 2022 meddelade SolidX att Bolaget fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 90 anställda. Bolaget befinner sig därför väl positionerat i förhållande till den kommunicerade målsättningen om att uppnå 100 anställda under andra halvåret av 2022.

Den 25 januari 2022 meddelade SolidX att avtalen med de tolv nyanställda konsulter som har påbörjat sina uppdrag hos kund under januari bedömds generera intäkter om cirka 16 miljoner kronor samt en förväntad vinst om cirka 6 miljoner kronor efter personalkostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 21 februari 2022 ingick SolidX ett leasingavtal med Elgiganten AB och deras samarbetspartner De Lage Landen Finans. Leasingavtalet omfattar hårdvaror som Bolagets konsulter behöver och avtalet syftar till att minska de initiala kostnaderna som uppstår i samband med rekrytering av nya konsulter.

Den 25 februari 2022 meddelade SolidX den förväntade intäkts- och vinstnivån för de fyra nyanställda konsulterna samt de sex konsulter som fått förlängda uppdrag under februari 2022. Samtliga konsulter bedöms generera intäkter om cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader.

Utdrag ur VD-ordet:

Vi gör en fantastisk start på 2022 och överträffar våra mål.Vi har dessutom självfinansierat våra emissionskostnader i detta kvartal, som annars hade gett ett ännu bättre resultat. Vi ser en fortsatt positiv trend och god efterfråga på de tjänster våra konsulter bistår med. Under det tredje kvartalet har vi bibehållit vår höga tillväxttakt och uppnått tre av våra tillväxtmål. I början av 2022 uppnådde vi 90 anställda vilket positionerar oss mycket väl i förhållande till vår målsättning om att uppnå 100 anställda under andra halvåret av 2022. Jag ser positivt på att vi har kunnat hålla en högre anställningstakt under 2021 och början av 2022 än vad vår målsättning var.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se







