Prebona ingår distributionsavtal för Sverige och Norge med ledande återförsäljare mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln

Prebona har ingått ett långfristigt distributionsavtal avseende bolagets kiselbaserade ytskyddsteknologi Prebona DuraClean för att skydda och behandla olika ytor inklusive trä, trall, marksten, tak och betongytor.

Företaget blir återförsäljare av Prebonas produkter mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln i Sverige och Norge. Återförsäljaren är ett ledande svenskt företag inom sitt område specialiserad på produkter mot färgfackhandeln och byggvaruhandeln i Sverige och Norge. Bolaget har drygt 1300 kunder i Skandinavien.

Samarbetet innebär att införsäljningen av produkterna inleds under 2022 med målet att produkterna finns tillgängliga i butik inför säsongen 2023. Produkterna kommer att säljas under återförsäljarens eget varumärke. Avtalet beräknas generera omsättning med början under fjärde kvartalet 2022.

- Vi är oerhört glada över detta, långfristiga, strategiska samarbete med en av de ledande aktörerna inom området, säger Patrik Bernstein, VD i Prebona AB. Det är ännu ett bevis på att vår banbrytande teknologi kommer att få fotfäste även i Skandinavien. Vår nya partner kommer att börja bearbeta den svenska och norska marknaden efter sommaren inför säsongen 2023 och vi bedömer marknadspotentialen och chanserna för en bred distribution som stora, fortsätter Patrik Bernstein.

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

