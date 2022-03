Nickelodeon-stjärnan tar oss tillbaka till 90-talet

Angelique Bates, stjärna från den populära barnserien All That som visades på Nickelodeon under 90-talet gör årets enda intervju exklusivt i svenska podden Art is Alive.

Angelique Bates slog igenom som tolvåring i USA när hon medverkade i All That, barnversionen av In Living Color och SNL, på Nickelodeon. Som vuxen har karriären fortsatt med en rad produktioner, bl.a Strong Medicine, Boston Public och den postuma Michael Jackson-musikvideon för Love Never Felt So Good med Justin Timberlake. Nu gör hon sin enda intervju för 2022 och berättar i svenska Art is Alive om sin karriär, att slå igenom som barnstjärna, flytta till Florida för att programleda i TV, samt hänga backstage med R&B-ikonen Aaliyah.

Zeventine, alias för Gustav Elfström, 20, från Stockholm, leder Art is Alive och pratar med offentliga personer i branschen om de fram- och motgångar i karriären hans gäster mött. Syftet är att uppmuntra dagens unga att tro på sina drömmar och fortsätta kämpa. Tidigare har han även gjort podcasts för Nickelodeons streamingtjänst Paramount+.

Intervjun med Angelique Bates och Zeventine släpps på fredag överallt där poddar finns.

Lyssna på tidigare utgivna avsnitt på Spotify här.

