JS Security inleder processen med att marknadsnotera egen krypto token, ‘’JSTX’’

JS Security inleder idag arbetet beträffande marknadsnotering av sin egen krypto token JSTX. Initialt innebär arbetet att JS Security kommer föra dialog med ett antal ledande marknadsplatser för handel med krypto tokens, för att därefter arbeta vidare enligt Bolagets tidsplan med målsättningen att under 2023 marknadsnotera JSTX.

Bakgrunden till detta, är att Bolaget ser en stor uppsida i att integrera JSTX som ett incitamentsystem för nod-operatörer, d.v.s. personer som idag kostnadsfritt väljer att allokera lagringsutrymme till Bolagets P2P-nätverk. Detta skapar stora intjäningsmöjligheter för Bolagets befintliga samt framtida nod-operatörer.

Som upplägget ser ut kommer initialt en stor del av det totala antalet JSTX ligga kvar hos JS Security. Detta kommer skapa ytterligare substansvärde samt en finansiell reserv för Bolaget. Viktigt att betona är att JS Security inte har för avsikt att spekulera med JSTX, utan syftet är att kunna erbjuda en incitamentsmodell för Bolagets nod-operatörer.

Nedan följer en tidsplan för processen med marknadsnotering av JSTX:

Q2-Q4 2022:

- Val av underliggande blockkedje-plattform.

- Påbörja byggnation av ett ‘’JSTX-community’’.

- Distribution av ‘’pre-tokens’’ för spridning i ‘’communitys’’ samt via media.

Q1 2023:

- Möjlighet till förhandsköp av JSTX innan marknadsnotering.

Q2-Q4 2023:

- Sammankoppla JSTX med Bolagets egna plattformar.

- Marknadsnotering av JSTX på en decentraliserad marknadsplats (decentralized exchange).

- Marknadsnotering av JSTX på en marknadsplats (ex. Binance, CoinBase etc.)

- Incitamentsmodellen integreras till JS Securitys plattformar och intjäning för Bolagets nod-operatörerna aktiveras.

- Marknadsnotering av JSTX på en centraliserad marknadsplats (centralized exchange).

‘’Introducing tokenization to the vision of JS Security is unique and exciting. This once again confirms the extremely deep knowledge that our development team possesses. I truly believe that this will disrupt the storage industry and bring decentralization with our store-to-earn model. I’m looking forward to keep on pushing forward and taking the Company's vision and objectives to the next level on this incredible journey.’’ säger Bibek Koirala, Senior Blockchainutvecklare, JS Security

‘’I dagsläget allokerar nod-operatörerna sitt lagringsutrymme till vårt P2P-nätverk kostnadsfritt. För att vi skall kunna växa nätverket i den takt och till den skala som vi önskar, så kommer en form av incitamentsystem att behöva integreras. Vi ser oändliga möjligheter med att integrera krypto tokens som incitamentsystem till Bolagets olika plattformar. Vi behåller således fortsatt fina marginaler på lagringen, men kan ändå ‘’betala’’ nod-operatörerna på något sätt.’’, säger Christopher Ramstedt, Operativ chef och IR-ansvarig, JS Security

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

ir@jssecurity.tech

Följande bilagor finns för nedladdning:

JS Security inleder processen med att marknadsnotera egen krypto token, ‘’JSTX’’

Roadmap - JSTX







