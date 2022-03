AcuCort befrias från ansökningsavgift av den amerikanska myndigheten FDA

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den amerikanska myndigheten FDA (U.S. Food and Drug Administration) beviljar bolagets ansökan om befrielse från ansökningsavgiften via en så kallad Small Business Waiver för registreringsprocessen av ISICORT®. Det positiva beskedet innebär att AcuCort är befriat från att erlägga en ansökningsavgift om 1,6 miljoner USD (15,4 miljoner SEK) villkorat att ansökan lämnas in senast sista februari 2023.