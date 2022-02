SolidX AB redogör för nyinkomna affärer under februari 2022

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag den förväntade intäkts- och vinstnivån för de fyra nyanställda konsulterna samt de sex konsulter som fått förlängda uppdrag under februari 2022. Samtliga tio konsulter påbörjade, alternativt förlängde, sina uppdrag och avtalen bedöms generera intäkter om cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader.

Den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att gynna tillväxten i SolidX. Rekryteringen av nya konsulter fortgår och SolidX bibehåller en hög tillväxttakt. Under 2022 har SolidX rekryterat totalt 16 nya konsulter, varav fyra rekryterades under februari. Därtill förlängdes uppdragen för sex stycken konsulter under samma period.

Under förutsättning att samtliga konsulter fullföljer sina uppdrag hos kund under 2022, beräknas de tio konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 15 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Uppdragen för konsulterna återfinns hos flera befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området.

”Det gläder mig att vi har fått en positiv start på 2022. Vi har inte uteslutande rekryterat nya konsulter, utan även förlängt uppdragen hos flera kunder. Det visar på att vi har kompetenta konsulter som våra kunder är nöjda med. Samtliga konsulter som under året har påbörjat eller förlängt sina konsultuppdrag förväntas generera en total vinst om cirka 11,6 miljoner kronor. Nu fortsätter vi på samma framgångskoncept och ser fram emot vidare tillväxt,” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Följande bilagor finns för nedladdning:

220225-Uppdatering februari





