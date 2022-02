Sista chansen idag att teckna BeammWave inför notering 11 mars på Nasdaq First North Growth Market

Teckningskurs: 15,85 SEK per unit

Teckningstid: 11 – 25 februari 2022

Emissionsvolym: Cirka 60 MSEK

Värdering: Cirka 150 MSEK (pre-money)

Planerad första handelsdag: 11 mars 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Värdepapper: En (1) unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Teckningsåtaganden: Emissionen har teckningsåtaganden upp till cirka 48,9 MSEK, motsvarande cirka 81,5 procent av Erbjudandet.

Teckningsoptioner: Teckningskursen är 20,50 SEK för en (1) ny B-aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1–29 september 2023.