Sambla Group utser Per Widerström till ny styrelseordförande för att stödja fortsatt tillväxtresa

Sambla Group bildades under förra året då Nordic Capital gick in som huvudägare i samband med sammanslagningen mellan Sambla och Advisa, med ambitionen att skapa Nordens ledande aktör inom jämförelsetjänster för privat- och bolån. Under hösten förvärvades även finska Rahalaitos till gruppen för att stärka positionen på den finska marknaden. Nu välkomnas Per Widerström in i styrelsen som ny ordförande per den 16:e februari 2022.

Per Widerström: “Sambla Group är ett mycket intressant och snabbväxande företag i en dynamisk sektor. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Sambla Group teamet och styrelsen vad gäller företagets fortsatta tillväxtresa med fokus på att hjälpa fler kunder att sänka sina lånekostnader och förbättra sin privatekonomi”.

Per Österström, VD på Sambla Group: “Jag är väldigt glad över att Per Widerström ansluter som styrelseordförande för Sambla Group. Per har en perfekt bakgrund och gedigen kompetens inom teknik, marknadsföring samt hur man skalar upp och expanderar snabbväxande bolag internationellt. Han blir en viktig pusselbit i vår resa mot att bli Nordens ledande aktör inom jämförelsetjänster för privat- och bolån”.



Christopher Ekdahl, Principal, Nordic Capital Advisors: “Sambla Group är ett ungt snabbväxande fintech-bolag som genom sin digitala jämförelseplattform ökar konkurrensen mellan långivare och hjälper kunderna att sänka kostnaderna för sina bolån och konsumentlån. Sambla Groups utveckling är otroligt imponerande och Nordic Capital är mycket glada över att få vara del av den resan. Per Widerström har en bred erfarenhet av techsektorn och företag i tillväxtfas och vi är övertygade om att han kommer att tillföra mycket värdefull expertis till Sambla Group som ny styrelseordförande”.

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Ekholm

Head of PR

0704498957

sofia.ekholm@samblagroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se