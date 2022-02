Bokslutskommuniké 2021

En stark avslutning på ett väldigt bra år

Kvartal 4, 2021

Orderingången uppgick till 1 352 Mkr (918), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 47,8 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 23,5 procent.

Omsättningen uppgick till 1 152 Mkr (940), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 126,1 Mkr (93,8), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (10,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 126,9 Mkr (94,0), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 11,0 procent (10,0).

Resultat efter skatt uppgick till 84,4 Mkr (55,1).

Resultat per aktie uppgick till 2,41 kr (1,57).

Januari – december, 2021

Orderingången uppgick till 4 623 Mkr (3 480), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 38,9 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande period 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 19,6 procent.

Omsättningen uppgick till 4 042 Mkr (3 675), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 14,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 458,9 Mkr (219,0), vilket gav en rörelsemarginal på 11,4 procent (6,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 431,2 Mkr (295,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent (8,0).

Resultat efter skatt uppgick till 305,3 Mkr (110,4).

Resultat per aktie uppgick till 8,70 kr (3,15).

Styrelsen föreslår utdelning på 3,50 kr (-) per aktie.

VD-ord

”Nederman avslutar året starkt. Under det fjärde kvartalet uppgick koncernens justerade rörelseresultat till 126,9 Mkr (94,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 11,0 procent (10,0), och orderingången ökade organiskt med hela 47,7 procent. Vi kan summera ett år där vi vuxit med god lönsamhet och flyttat fram våra positioner på en marknad med fortsatt stor potential.

Jag kan konstatera att det blev ett nytt bra kvartal för Nederman med såväl högre omsättning och orderingång som rörelsemarginal jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att vi för helåret 2021 kan summera en justerad rörelsemarginal om 10,7 procent och en valutaneutral tillväxt som klart överstiger 10 procent, och därmed når upp till våra mål. Vi har fortsatt att generera ett gott kassaflöde och stärkt vår finansiella position. Det ger utrymme för ytterligare investeringar i tillväxt samt högre utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021.

Vi avslutade året med en rekordstark orderbok vilket ger möjlighet till fortsatt god utveckling av omsättningen under de närmaste kvartalen. Samtidigt kvarstår oron på marknaden kring leveranskedjor och höga transport- och materialpriser. Vi har varit fortsatt framgångsrika i att hantera det som ligger inom vår kontroll men är medvetna om att vi kan påverkas i en större grad på sikt. Detta framför allt om problemen håller i sig över en längre tid. Under kvartalet såg vi stora störningar i några av våra kundsegment, främst fordonsindustrin, samt en alltmer oroande geopolitisk utveckling.

I en sådan utmanande miljö och marknad har vi samtidigt möjligheter att flytta fram våra positioner, framför allt med vårt vassa digitala erbjudande. Under kvartalet knöt vi till oss nya kunder och affärer med stöd av vårt nya 3D-ritverktyg, Quick-Fit Visual®, vi fortsatte att öka andelen digitalt förberedda system såväl som Insight-abonnemang. Flera kunder tecknade långa serviceavtal där även digital övervakning och kontroll av utrustning ingår. Detta innebär att vårt intäktsskapande successivt förskjuts från nuvarande installationsprodukter till abonnemang och eftermarknad, helt i linje med vår vision att kunna erbjuda ren luft som tjänst – Clean Air as a Service. Under kvartalet stärkte vi även vår position genom ett förvärv. Brittiska Energy Save System Ltd är kanske litet till sin storlek men kommer att snabba på vårt digitala erbjudande, bland annat inom energibesparing.

STABILT I VÅRA DIVISIONER

Samtliga fyra divisioner avslutade året i en positiv ton. Nederman Extraction & Filtration Technology uppvisade en fortsatt solid bas av produktförsäljning som lyfte omsättningen under ett kvartal med avsaknad av större order. Någon brist på order, i alla storlekar och regioner, var det inte för Nederman Process Technology. Orderingången ökade organiskt med hela 168 procent i kvartalet och divisionen har nu ökat den externa orderboken med 482 Mkr under 2021. Nederman Duct & Filter Technology avslutade året stabilt med såväl högre orderingång som omsättning och en fortsatt god lönsamhet. Nederman Monitoring & Control Technology presterade ett nytt rekord i lönsamhet i kvartalet, med en justerad EBITA-marginal på hela 26,5 procent. Framgångsrik komponentförsörjning kombinerat med stark försäljning låg bakom utvecklingen. Divisionen hade samtidigt ännu högre tillväxtambitioner för 2021, men som dämpats på grund av svårigheterna att besöka kunder och projekt.

FÖRSIKTIG OPTIMISM

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv finns risken att problemen inom försörjningskedjan och de höga priserna på material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som vår egen produktion och leveransförmåga. Dessutom har den geopolitiska oron tilltagit i en värld där många samhällen

fortfarande upplever begränsningar kopplat till hanteringen av covid-19. Sammantaget är vi dock försiktigt positiva inför kommande kvartal, men konstaterar att osäkerheten ökat på våra marknader.

Även om osäkerheten bidrar till att dämpa de kortsiktiga utsikterna i vår bransch fortsätter Nedermans långsiktiga potential att stärkas. I en värld där insikten ökar om vilka skador dålig luft tillför människor, har Nederman med sitt ledande erbjudande inom industriell luftrening en viktig roll. Vi har som marknadsledare ett ansvar att sprida kunskap och driva utvecklingen framåt. I november genomförde vi eventet Grönt Uppvaknande i Stockholm för en bred publik. Tillsammans med andra talare visade vi på utmaningar och möjligheter kopplade till ren luft, vilka problemen är och vad som behöver göras.

Industrin har börjat vakna upp till att digitala framtidssäkrade luftreningslösningar bör vara standard. Detta stärker vår ledande position, nu fortsätter vi utvecklingen mot att erbjuda ren luft som tjänst.”

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: sven.kristensson@nederman.com



Matthew Cusick, CFO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: matthew.cusick@nederman.com



Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2022 kl. 08:00 CET.

Om Nederman

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205

Följande bilagor finns för nedladdning:

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)







Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se