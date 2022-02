Zaplox tecknar avtal med Google för mobil nyckel app till Bay View Suites på nya Bay View Campus i Silicon Valley

Zaplox har i stark konkurrens tecknat ett avtal med mjukvarugiganten Google. Zaplox ska leverera mobila nycklar till Googles nya Bay View Suites nära Googleplex, huvudkontor för Google och deras moderbolag Alphapet Inc. i Mountain View på den amerikanska västkusten. Google har ca 20 0000 medarbetare som arbetar på eller i närheten av Googles huvudkontor. När detta korttidsboende för anställda står klart som ett av Googles första kommer det ha 240 rum. Googles medarbetare ska kunna öppna rummet med en mobil nyckel lokaliserad i företagets mobila gäst app.

Det är en direkt anpassad mobil nyckellösning, för Googles korttidsboende som Zaplox nu levererar i integration med Stayntouch PMS och dormakaba låssystem. Den mobila nyckel appen ska framöver, vid behov kunna nyttjas på Googles övriga korttidsboende.

”Vi är mycket stolta över att efter många månaders förhandlingar kommunicera ett avtal med Google för leverans av en mobil nyckel app lösning till Bay View Suites. Det nya avtalet med ett av världens mest inflytelserika teknikföretag bekräftar den trend som Zaplox sedan tidigare pekat på som innebär att stora marknadsledande företag nu i större utsträckning etablerar korttidsboende för sina medarbetare. Zaplox lösningar är sedan tidigare i drift på denna typ av boende drivna av amerikanska globala företag med mycket positivt resultat, och att även Google för sitt korttidsboende i Silicon Valley väljer Zaplox är ytterligare ett bevis på att vår beprövade teknik och expertis är mycket konkurrenskraftig globalt.” säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Om Google

Googles uppdrag är att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar. Genom produkter och plattformar som Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome och YouTube spelar Google en betydelsefull roll i miljarder människors dagliga liv och har blivit ett av de mest kända företagen i världen. Google är ett dotterbolag till Alphabet Inc. google.com

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

