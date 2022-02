Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 innefattar tung profil i diabetesvärlden

Valberedningen i Brighter AB (publ) föreslår Johnny Ludvigsson, en av världens tio främsta experter och forskare på typ 1-diabetes, som ny styrelseledamot i Brighter AB.

Johnny Ludvigsson är svensk läkare och professor i pediatrik vid Linköpings universitet, överläkare vid Barn- och kvinnocentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping samt grundare av Barndiabetesfonden. Med sitt världsomspännande kontaktnät samt omfattande erfarenhet och expertis, förväntas Ludvigsson bli en betydande tillgång för Brighter i dess fortsatta arbete att skapa lösningar för uppkopplad och datadriven diabetesvård.

”Andelen människor som drabbas av diabetes ökar varje år och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar innebär också stora kostnader för den globala sjukvården. Jag ser fram emot att arbeta med Brighter och deras digitala lösningar som strävar efter att underlätta för både patient och sjukvård” säger Johnny Ludvigsson.

Kort information om Johnny Ludvigsson, ny föreslagen styrelseledamot:

Åren 1985-1991 var Ludvigsson generalsekreterare för International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, världsorganisationen för barn- och ungdomsdiabetes. Han har mottagit bland annat Novo Nordisk Fondens pris för diabetesforskning 1998 och Inaugural ISPAD Prize 2001 och är utsedd till Honorary Member of EASD, Honorary Member of ISPAD, samt hedersmedlem av Svensk Förening för Diabetologi. Ludvigsson utnämndes 2009 till Årets Diabetolog, samt tilldelades 2014 Knud Lundbæck Award av Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Fram till idag har Ludvigsson publicerat fler än 500 artiklar, och varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige.

Valberedningens förslag

Valberedningen i Brighter AB (publ) föreslår, utöver Johnny Ludvigsson som ny ledamot, omval av styrelseledamöterna Åsa Sjöblom Nordgren, Karin O’Connor och Clas Lindbergson. Hab El Assaads mandatperiod i Brighters styrelse upphör, på egen begäran, i samband med årsstämman och han kandiderar därför inte för omval. Brighter ser fram emot arrangemang för fortsatt nytta av Hab El Assaads expertis för att vidareutveckla företagets strategi och utförande. Vidare föreslås omval av Christer Trägårdh till styrelseordförande.

Information om samtliga befintliga föreslagna ledamöter till omval finns på Brighters webbplats (www.brighter.se).

Valberedningen består av Staffan Hægermark, Nino Armoni, Jimmy Tiljander samt Christer Trägårdh, styrelseordförande i Brighter AB. Staffan Hægermark är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer preliminärt att hållas den 5 maj 2022 på huvudkontoret i Kista.





För ytterligare information kontakta:

Brighter Investor Relations

IR@brighter.se







Valberedningens ordförande

Staffan Hægermark

Mobil: +46 (0)76-525 38 30





Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 10

adviser@eminova.se

www.eminova.se









Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl 10:30 CET.

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.



För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se .

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se