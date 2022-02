Poddpremiär för Julia Viktorias senaste singel Better Than Me

Stockholmfödda Julia Viktoria, 20, spelar senaste singeln Better Than Me i Art is Alive.

Julia Viktoria från Nacka, nu bosatt i Solna, har släppt musik sen femton års ålder. I januari släpptes hennes senaste singel - Better Than Me - en anthem för alla vars kärleksproblem inte är slutet. Viktoria gästar podcasten Art is Alive, programlett av artistkollegan Zeventine, och spelar låten. Det blir även prat om hur låten blev till, samt hennes mål och drömmar för artistkarriären. Art is Alive är en podcast om allting popkultur och avsnittet har premiär på fredag överallt där poddar finns.

Lyssna på podden på Spotify här: https://open.spotify.com/show/1L5YHztbWGMDlX9Mb6VrKI?si=e82eb27dbf2744d0

