Årets bästa fonder 2021 nu utsedda!

Bland årets vinnarfonder hittar vi en blandning av fondbolag, mestadels Svenska aktörer, men även ett par bolag med säte utomlands. Det är extra roligt att se att flera av de trender som det talats mycket om under året faktiskt återspeglar sig hos vinnarna. Flera aktörer har haft stora vikter mot just de sektorer som varit lite extra heta under året.

Det är just det som vi gillar med aktiv förvaltning, att om man gör sin hemläxa och har bättre koll på omvärlden än sina konkurrenter, så kommer även resultatet att bli bättre, säger Mikael Tjäder VD på Fondab/Fondmarknaden.se.

Swedbank Robur tar för andra året i rad hem priset för Årets Fondbolag efter ytterligare ett fantastiskt förvaltningsår där bland annat förvaltaren Kristofer Barrett utmärker sig lite extra. Kristofer förvaltar fonderna Swedbank Robur Globalfond och Swedbank Robur Technology som vinner i kategorierna Årets Globalfond respektive Årets Branschfond. Den sistnämnda tar även hem priset som Årets Fond.

Årets Nykomling går till Skandia Världen Sverige som startades i juli 2020 och förvaltas av Stephanie Göthman och Barney Wilson, fonden som förutom sitt goda förvaltningsresultat under året, är värd att lyftas fram som ett välkommet tillskott av fonder som aktivt bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

Årets Fonder 2021:

Kategori Fond Avkastning 2021 Årets Räntefond Lannebo Räntefond Kort 0,87 % Årets Hedgefond PriorNilsson Idea 25,22 % Årets Branschfond Swedbank Robur Technology 43,25 % Årets Sverigefond Cliens Sverige 41,78 % Årets Nordenfond SEB Nordic Equity Fund 32,40 % Årets Europafond JPM Europe Strategic Growth 33,88 % Årets Nordamerikafond AMF Aktiefond Nordamerika 48,28 % Årets Globalfond Swedbank Robur Globalfond 43,13 % Årets Tillväxtmarknadsfond Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies Fund 15,24 % Årets Japanfond Handelsbanken Japan Tema 12,35 % Årets Nykomling Skandia Världen Sverige 35,16 % Årets Fond Swedbank Robur Technology 43,25 % Årets fondbolag Swedbank Robur

Mer information om fonderna, motivering till priset samt intervjuer med samtliga förvaltare hittar du här: https://www.fondmarknaden.se/AretsFonder2021



Så tas vinnarna fram





Årets fonder 2021 har utsetts bland de ca 1 800 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De tio fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud. Data är hämtat från Morningstar och redovisas i fondernas basvaluta.

För att vara med i urvalet till Årets Fonder krävs att fonden ska vara godkänd för distribution och marknadsföring i Sverige samt finnas tillgänglig på Fondmarknaden.se senast 1 nov 2021. Fonden behöver minst 3 års historik (med undantag för kategorin Årets Nykomling). Fonden skall vara anpassad för privatpersoner, den får ej vara komplex och ej ha ett minimum-insättningskrav på över 1000 kr. Fonden måste även ha ett hållbarhetsbetyg från Morningstar.

Alla siffror är framräknade i fondernas basvaluta. Detta innebär att fonder som handlas i annan valuta än SEK inte har växlats mot SEK. Anledningen till detta är för att kunna jämföra olika förvaltare mot varandra utan att valutaskillnader ska påverka resultatet. Detta innebär att de siffror vi presenterar kan skilja sig mot det du ser om du jämför avkastningen på en svensk hemsida, exempelvis Fondmarkanden.se, som vanligtvis växlar mellan valutorna.

Fonderna rankas enligt nedan parametrar inom sin respektive kategori:

Avkastning under 2021.

Genomsnittsavkastning de senaste 3 åren.

Sharpekvot (riskjusterad avkastning) 1 och 3 år.

Hållbarhetsbetyg i förhållande till kategori (Morningstars hållbarhetsbetyg).

Den av vinnarfonderna inom de olika fondkategorierna som har bäst inbördes ranking tilldelas Året Fond. Årets fondbolag tilldelas det fondbolag som tagit hem flest priser bland fondkategorierna eller som har flest fonder i toppskiktet totalt sett.

Årets fonder är ingen köprekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

För mer information kontakta:

Mikael Tjäder, VD Fondab/Fondmarknaden.se, mikael.tjader@fondab.com

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist, richard.kristoffersson@fondab.com

Filip Birkhammar, Försäljningsansvarig, filip.birkhammar@fondab.com



















