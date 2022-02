Nya operatörer ger intäktsrekord för Fantasma Games

Fantasma Games (Nasdaq First North:FAGA) meddelar idag att bolaget når nytt rekord i spelintäkter (Gross Gaming Revenue, ”GGR”) under januari till följd av att en rad nya operatörer har knutits till bolaget. Vidare har återlanseringen av spelet Medallion Megaways™ bidragit starkt till bolagets rekordsiffor.

Det är två nya operatörer som sticker ut när de preliminära siffrorna idag har sammanställts; Entain plc (LSE: ENT) med varumärken som Partypoker, Ladbrokes och Bwin som under perioden har lanserat stora delar av Fantasma Games spelportölj hos sina 25 sajter. Den andra är Gamessys Group plc en av de största aktörerna i Storbritannien, som per dags dato har två spel från Fantamsa, Elemento och Medallion Megaways™.

”I januari 2022 når vi 1,45 MEUR i spelintäkter vilket innebär en dubblering jämfört med samma period förra året. Vi slår dessutom det gamla rekordet med över 150 000 EUR, säger Jacob Sachs tf VD på Fantasma Games. ”Vi fortsätter vårt oförtrutna arbete att göra bra spel och stärker vårt varumärke varje dag. Våra förhoppningar är höga om att de nya operatöterna kommer fortsätta bidra posivit till Fantasmas intäkter över en lång tid framöver.” avslutar Sachs.

Närmast planerar Fantasma Games att släppa spelet ”Alice in Adventureland” via Relax Gamings Silver bullet-program vilket innebär att det, förutom hos tidigare nämnda operatörer, också görs tillgängligt hos operatörer som Unibet, Videoslots, Svenska Spel och Mr Green, för att nämna några. I Fantasma Games produktportfölj ingår idag 15 spel, däribland spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Bounty Showdown och Wins of Nautilus Megaways™.



För mer info kontakta Jacob Sachs, tf VD på Fantasma Games AB (publ.), jacob@fantasmagames.com eller telefon 0708 14 39 93.

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa ”slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.

