Nordic LEVEL Group förlänger ramavtal med Kriminalvården samt bekräftar tilldelade avtal om 44 MSEK

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tecknar två års förlängning av befintligt ramavtal med Kriminalvården. Till detta bekräftas tidigare meddelade tilldelningsbeslut med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK. De bekräftade tilldelningarna avser säkerhets- och brandtekniska system för två av Kriminalvårdens anläggningar. Projekten påbörjas under första halvåret 2022 för ett beräknat färdigställande under 2023.

Det bekräftade tilldelningsbesluten avser konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter med högsta säkerhetsklass 1. Det totala kontrakterade utvärderingsvärdet om ca. 44 MSEK, vilket tidigare meddelats, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans påbörjas under första halvåret 2022 för ett beräknat färdigställande under 2023.

Den i dagarna avtalade två års förlängningen av gällande ramavtal med Kriminalvården avser teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård.

“Kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet är hela koncernens huvudfokus och vi är således mycket glada över att Kriminalvården ger oss förnyat förtroende med såväl nya stora projekt som förlängt ramavtal. Kriminalvården står inför stora utvecklingsprojekt de kommande åren och vi kommer fortsätta utveckla vår verksamhet med såväl kompetens som geografisk teckning för att kunna fortsätta stötta myndigheten på bästa sätt”, säger Mikael Pettersson, Divisionschef Technology inom Nordic LEVEL Group AB.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,

Head of Division Technology



Tel 08 620 82 00

E-post: mikael.pettersson@confidence.se



Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande 2022-01-31





