INVISIO tecknar femårigt ramavtal värt cirka 275 MSEK

INVISIO har ingått ett femårigt ramavtal där slutkunden är en europeisk försvars­makt. Kontraktet, som är med systemintegratören av slutkundens fordons­moderniserings­program, gäller Racal Acoustics nya CVC-headset, RA4000 Magna™ med tillbehör. Värde är cirka 275 MSEK under avtalstiden men inga volymer garanteras.

Ramavtalet är en del av slutkundens pågående moderniseringsprogram, vilket syftar till att möjliggöra effektiv kommunikation i tunga fordon.

Kontraktet är en betydande strategisk framgång för Racal Acoustics nya digitala RA4000 Magna™ Combat Vehicle Crewman (CVC) headset.

Kontraktet är inte den första framgången för det avancerade headsetet. I början av 2021 tillkännagav Racal Acoustics att man ingått ett 7-årigt ramavtal avseende leveranser av RA4000 Magna™ till den danska armén. Värdet på ramavtalet uppgår till cirka 4,7 miljoner USD.

”Vi är mycket glada för framgången med det nya RA4000 Magna™-headsetet. Det råder ingen tvekan om att det är en marknadsledande lösning för bullriga fordons­-miljöer. Vi ser nu fram emot att fortsätta adressera såväl pågående som framtida moderniserings­program med denna kommunikationslösning”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Det är värt att notera att Racal Acoustics leveranser i allmänhet är fördelade över en längre tidsperiod. Det är inte ovanligt att kunden begär en första delleverans inom sex månader och nästkommande leveranser 12-36 månader senare.

Information om RA4000 Magna™ digitala headset

Det digitala headsetet RA4000 Magna™ är Racal Acoustics senast utvecklade produkt. Det erbjuder marknadsledande hörselskydd, kommunikationsförmåga och situations­medvetenhet. RA4000 Magna™ har modulära, anpassningsbara och uppgraderbara funktioner och tillbehör, vilket gör det möjligt att möta specifika kundkrav, samtidigt som produktens livslängd förlängs.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO

Mobil: +45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com





Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO

Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com



Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022, kl. 13:30 CET.



Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjuk-vara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.



