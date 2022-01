Arbetsrättsexperten förhandlar mot mobiljätte i anmärkningsvärt mål

Arbetsrättsexperten handlägger genom juristen Fredrik Radhe och under Chefsjuristen Katarina Andjelics ledning, ett ärende för en av toppsäljarna vid ett av Sveriges största telecombolag. Säljaren hade skickats utomlands till en attraktiv semesterort där han fick utföra arbetet ifrån (i 6 månadersperioder). Förfarandet är vanligt bland toppsäljare eller bland säljare med en unik kundportfolio. Under utlandsplaceringen skadades arbetstagaren svårt under en teambuildingaktivitet med fyrhjuling och fick spendera tid på sjukhus, med en lång sjukskrivning som följd. Då började mardrömmen. Varken på plats eller hemma i Sverige ville arbetsgivaren kännas vid något ansvar. Arbetsrättsexperten företräder nu arbetstagaren i förhandlingar mot arbetsgivaren.