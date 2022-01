Invitation to Knowit’s presentation of the year end report for 2021 on 4[th] of February 2022 at 10:00 am (CET)

On friday 4 th of February at 07:30 am (CET) Knowit AB (publ) will publish its year end report for 2021. On account thereof, investors, asset managers, financial analysts and the press are invited to a presentation where CEO Per Wallentin and CFO Marie Björklund will comment on the report.

The report will be available at https://www.knowit.eu/financial-information/

The presentation starts at 10:00 am (CET) and will be held in English.

Link to the presentation: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q4-2021

Telephone numbers for the conference call

SE and other EU-countries: +46850558375

NO: +47 23500243

UK: +443333009271

US: +1 6319131422 PIN: 48029913#







No advance notification is necessary. After the presentation, a recording of the webcast will be available at https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Christina Johansson, Head of Communications Knowit AB, +46 70-542 1734 or christina.johansson@knowit.se

