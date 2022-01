Brighter tecknar avtal i Storbritannien för klinisk forskning med insulinbehandlade diabetespatienter

Brighter AB (Publ) (Bolaget) meddelar idag att de har tecknat ett avtal med Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. NHS är National Health Service i Storbritannien. Avtalet omfattar en finansierad forskningsstudie med Actiste® Diabetes Management as a Service (ADMS) i staden Salford.

Brighter har fått godkännande för studien från West Midlands - Black Country Research Ethics Committee samt HRA och Health and Care Research Wales (HCRW). Undertecknandet av avtalet är ett steg framåt för projektet.

Forskningsprojekt av det här slaget är viktiga för Brighter för att gå vidare med att säkerställa och offentliggöra de fördelar som Actiste ämnar tillföra personer med diabetes. Den brittiska studien är ett kliniskt forskningsprojekt på hög nivå som företaget hoppas ska bekräfta vetenskapligt relevanta insikter om de många nivåer av fördelar som Actiste kan erbjuda för behandling av både typ 1- och typ 2-insulinbehandlad diabetes. Den insamlade forskningsdatan kommer att delas med diabetesforskare, vårdgivare, patienter, sjukförsäkringsbolag och partners.

”Brighter har redan avslutat ett pilotprojekt i Sverige och en analys av resultaten har publicerats. Dagens avtal är ytterligare en stor milstolpe för företaget, eftersom processen för generering av data är ett av de viktigaste stegen i att bygga upp den kliniska evidensen för Actiste, säger Erik Lissner, tillförordnad VD på Brighter AB.

Brighter planerar att fortsätta genomföra användartest och kliniska forskningsstudier. Bolaget tror att forskare kommer att ha ett fortsatt intresse för att testa hur Actiste kan tillgodose ouppfyllda behov i behandlingen av diabetes.

För ytterligare information kontakta:

Brighter Investor Relations

IR@brighter.se





Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 10

adviser@eminova.se

www.eminova.se









Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.



För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se.

About NCA

Northern Care Alliance NHS Foundation Trust was established on 1 October 2021 bringing together Salford Royal NHS Foundation Trust and The Pennine Acute Hospitals NHS Trust. NCA provides hospital and community healthcare services in Salford, Oldham, Bury and Rochdale. Our dedicated team of around 20,000 staff delivers high standards of care and experience excellence to over one million people across Greater Manchester and beyond.

More information about the NCA can be found at www.northerncarealliance.nhs.uk

