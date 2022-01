Storytels streamingintäkter för Q4 2021 i linje med prognosen

Storytel hade 1 784 600 betalande abonnenter i genomsnitt under det fjärde kvartalet 2021, att jämföra med lämnad prognos på 1 789 000-1 796 000 betalande abonnenter. Den genomsnittliga abonnentökningen för det fjärde kvartalet 2021 landade på 342 600 jämfört med det fjärde kvartalet 2020. Streamingintäkterna för fjärde kvartalet 2021 var 605 MSEK, vilket är i linje med prognos.

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 1 047 900, vilket är inom det övre intervallet av prognosen. Streamingintäkterna för Norden landade på 459 MSEK, vilket är i linje med prognos. ARPU för segmentet uppgick till 146 SEK.

– Tillväxten i Norden fortsätter på stabila 15 procent, trots en redan hög marknadspenetration. Vårt nyligen införda studentabonnemang har varit framgångsrikt och bidrar positivt till abonnenttillväxten. För att fortsätta attrahera nya abonnenter framöver och behålla existerande kunder längre utökar vi våra investeringar i ett exklusivt premiuminnehåll, som Storytel Originals, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel.

Streamingintäkterna utanför Norden ökade till 146 MSEK under det fjärde kvartalet 2021, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 41 procent och i linje med prognos. Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 43 procent till 736 700 betalande abonnenter jämfört med det fjärde kvartalet 2020, vilket motsvarar en årlig ökning på 220 700 betalande abonnenter. ARPU för segmentet uppgick till 66 SEK.

– Intäkterna för segmentet Non-Nordics landade inom det prognostiserade intervallet, medan abonnenttillväxten hamnade något under prognos. Vi ser en positiv effekt av de nya kunderbjudanden och säsongsbundna kampanjer som introducerades under Q4, vilka vi räknar med kommer att ge utdelning under Q1 när de nyförvärvade abonnenterna övergår till att bli betalande kunder. Utöver det ser vi att våra fortsatta investeringar gett bra tillväxt i Polen, Ryssland och Turkiet, medan tillväxten i Nederländerna legat under förväntan. Vi börjar också se en positiv vändning i LATAM-regionen, efter de negativa effekterna som dröjt sig kvar till följd av coronapandemin. I Indien var abonnenttillväxten fortsatt svag under kvartalet då återkommande betalningar delvis förbjöds under 2021, vilket ledde till ett ökat kundbortfall. Återkommande betalningar återintroducerades därefter under november, vilket förhoppningsvis avspeglas positivt i abonnenttillväxten under 2022, säger Jonas Tellander.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

Tusen SEK Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q4 2021 Totalt Streaming Utfall Prognos Intäkter 503 449 517 075 545 451 583 084 605 128 604 000-608 000 Täckningsbidrag 107 074 97 592 105 933 94 655 Täckningsgrad 21,3% 18,9% 19,4% 16,2% Betalande abonnenter 1 442 000 1 540 600 1 626 900 1 724 000 1 784 600 1 789 000-1 796 000 ARPU (SEK/Månad) 116 112 112 113 113 113 Norden Streaming Intäkter 399 639 401 834 423 323 447 199 459 018 459 000-461 000 Täckningsbidrag 134 166 119 418 127 010 135 684 Täckningsgrad 33,6% 29,7% 30,0% 30,3% Betalande abonnenter 926 000 957 500 983 600 1 024 000 1 047 900 1 044 000-1 047 000 ARPU (SEK/Månad) 144 140 143 146 146 147 Övriga länder Streaming Intäkter 103 810 115 240 122 128 135 885 146 110 145 000-147 000 Täckningsbidrag -27 092 -21 826 -21 078 -41 030 Täckningsgrad -26,1% -18,9% -17,3% -30,2% Betalande abonnenter 516 000 583 100 643 300 700 000 736 700 745 000-749 000 ARPU (SEK/Månad) 67 66 63 65 66 65



FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +46 72 506 14 22

Email: andreas.lindblom@storytel.com

Emma Boëthius, PR Manager

Tel: +46 70 223 56 73

Email: emma.boethius@storytel.com

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, Lind & Co, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Release





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se