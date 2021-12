Nordic LEVEL Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet

Nordic LEVEL Group AB, (”Koncernen”) har idag tecknat en avsiktsförklaring (”Letter of Intent” eller ”LoI”) om förvärv av det svenska säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB och dess systerbolag Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB (tillsammans ”SES-gruppen” eller ”SES”). Målsättningen är att efter avslutad due diligence teckna ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 % av aktierna i SES-gruppen under februari med tillträdesdatum 1 mars 2022.

SES är ett säkerhetsföretag med primärt fokus på evenemangssäkerhet och säkerhet i publika miljöer, och levererar bl a ordningsvakter och trygghetsvärdar till större idrottsevenemang i Stockholm och Västerås.

Verksamheten omsatte under senaste normalår 2019 (påverkades negativt under 2020 av covid) proforma 51 MSEK med ett rörelseresultat om ca 2 MSEK. Bolaget påverkades negativt under 2020 men har efter släppta restriktioner återhämtat sig snabbt och ökat lönsamheten markant. Prognosen för 2021 är en omsättning på ca 17–18 MSEK och ett rörelseresultat på ca 1 MSEK.

LoI som är villkorat av en genomförd ’due diligence-process’, specificerar köpeskillingen för förvärvet till 4 MSEK i kontanter vid tillträdet samt två tilläggsköpeskillingar om vardera 3 MSEK att utbetalas under 2022, då SES uppnår en omsättning motsvarande 6 MSEK per kvartal, med en rörelsevinst på 0,6 MSEK per kvartal. Koncernen finansierar förvärvet med egna medel.

Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets verksamhet kompletterar såväl geografiskt som segmentsmässigt. Verksamheten kan även hanteras administrativt inom Nordic LEVEL Groups befintliga lednings- och administrationsstruktur.

”SES är ett välskött säkerhetsföretag (utsett till årets Bevakningsföretag 2013) som bildades 2006. Vi är mycket nöjda över avsiktsförklaringen och är övertygade om att Nordic LEVEL Group är helt rätt företag att ta SES vidare på sin tillväxtresa”, säger Åke Andersson och Lars Erbom,kommunikationsansvarig respektive styrelseordförande SES.

"SES är idag en ledande leverantör av evenemangssäkerhet som kompletterar Nordic LEVEL Groups verksamhet, Operations, och bolagskultur väl. Vi tror det finns stora möjligheter att vidareutveckla segment såväl geografiskt som erbjudanden. Med bolagens gemensamma kompetenser kommer Nordic LEVEL Group effektivt kunna täcka våra kunders växande efterfrågan på säkerhet i publika miljöer.

Dagens offentliggörande är ytterligare ett steg i vår ambitiösa förvärvsstrategi i syfte att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghet och säkerhetslösningar”, meddelar Thomas Lundin VD och koncernchef för Nordic LEVEL Group AB.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2021 kl. 09.00 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,

VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group



Tel 08 620 82 00

Följande bilagor finns för nedladdning:

Pressmeddelande PDF





Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se