Rizzo Group AB ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

STOCKHOLM (21 december 2021) – Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller “Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 december 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande och återfinns på Rizzo Groups webbplats (www.rizzogroup.se).

Bolaget har under pågående tremånadsperiod intensivt arbetat med att ta fram ett slutligt ackordserbjudande, vilket erbjudande tillställdes samtliga borgenärer under vecka 49 samt kommunicerades genom pressmeddelande den 8 december 2021. Bolaget har under den senaste perioden erhållit fullmakter från borgenärer som godkänner ackordsförslaget, och har för avsikt att ansöka om ackordsförhandling så snart erforderlig förhandsanslutning erhållits.

Som tidigare meddelats har Bolaget under tremånadersperioden ingått ett tilläggsavtal till det tidigare kommunicerade aktietecknings- och investeringsavtal som ingicks med Global Corporate Finance Inc. i maj 2021. Enligt tilläggsavtalet har Bolaget rätt att påkalla tre på varandra följande investeringstrancher till ett på förhand bestämt aktiebelopp i utbyte mot Bolagets stamaktier. De två första trancherna ska enligt tilläggsavtalet motsvara ett fast belopp om 4 000 000 stamaktier vardera och den tredje och sista tranchen ska enligt tilläggsavtalet uppgå till 4 601 827 stamaktier. Den 8 december 2021 påkallade Bolaget första investeringstranchen. Det angivna innebär att Bolaget under nuvarande månad förstärkt sin likviditet ytterligare.

De av Bolaget implementerade marknadsåtgärderna under rekonstruktionsperioden, i kombination med de ingångna finansierings- och investeringsavtal, synes ha givit effekt och Bolaget har noterat en ökning av sina försäljningssiffror under den senaste perioden. Försäljningen har sedan Black Week i november ökat för varje vecka, samtidigt som kundtillströmningen till Bolagets butiker ökar alltjämt. Under december inleddes vidare en kampanj som visat sig kraftigt öka försäljningen.

Bolaget har erforderlig likviditet för kommande förlängningsperiod.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se



Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl.14.00 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se.

