Modus Therapeutics är på god väg att utveckla behandling med blockbusterpotential mot sepsis och septisk chock - Invest Talks med vd John Öhd  i Dagens Industri 17.e dec.

Berätta om Modus Therapeutics och er affärsidé

–Modus Therapeutics grundades 2011 med fokus på att utveckla behandlingsalternativ för sjukdomar med stort medicinskt behov. Det gör vi genom klinisk forskning med vår patenterade substans Sevuparin som är en unik heparinlik molekyl. Sevuparin har modifierats för att markant minska den blodförtunnande effekten som den här typen av substanser brukar ha, vilket ger möjlighet till dosering som istället kan göra nytta vid sepsis och andra systeminflammationer. Sevuparin har i prekliniska studier motverkat septisk inflammation i både levande möss och odlade mänskliga celler.

Vad är sepsis och septisk chock och varför har ni valt att utveckla läkemedelsbehandling för patienter med dessa diagnoser?

–Sepsis uppstår då immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Om behandling inte sätts in i tid kan följden bli akut organsvikt och svåra vävnadsskador. Utan adekvat behandling kan sepsis på kort tid utvecklas från en vanlig infektion till att bli livshotande. Den allvarligaste typen av sepsis, septisk chock, är en ledande dödsorsak på intensivvårdsavdelningar världen över och det finns idag inga effektiva specifikt godkända behandlingar för det här tillståndet.

Hur långt har ni kommit i utvecklingen av er läkemedelskandidat Sevuparin?

– Redan i början av december startade vi den första studien i sepsisprogrammet som är en LPS-provokationsstudie i friska frivilliga. LPS provokation är en vedertagen modell för att studera de tidiga delarna av septisk inflammation under kontrollerade former. Erfarenheterna som tex dosnivåer, tar vi sedan med oss till den Fas II patientstudie i sepsis som vi planerar att inleda Q4 2022. Med tanke på dessa kliniska aktiviteter är det också betryggande att vi tidigt även säkrat produktionen av Sevuparin för framtida kliniska studier Genom samarbeten har vi också möjlighet att utvärdera effekten av Sevuparin i andra kliniska indikationer, exempelvis Malaria. Vi har hittills hållit ett högt utvecklingstempo och lyckats uppnå de milstolpar vi föresatt oss. Under maj/juni 2022 avser Modus kunna ta in mer finansiering till framtida kliniska studier genom de teckningsoptioner som gavs ut i samband med IPOn.

Hur ser er långsiktiga utvecklingsstrategi ut?

– Efter genomförd fas II-studie kommer vi söka intresse hos stora läkemedelsbolag som är intresserade av att ta över den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Vi har valt den vägen eftersom vi är övertygade om att ett sådant partnerskap el. övertagande på sikt kommer att maximera värdeutvecklingen i bolaget, inte minst med tanke på att Sevuparin är en läkemedelskandidat som vänder sig till en stor patientgrupp.

Vilka faktorer gör Modus Therapeutics till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Trots att sepsis och septisk chock är allvarliga medicinska tillstånd som årligen orsakar drygt 11 miljoner dödsfall runtom i världen saknas fortfarande en effektiv behandling. Vår läkemedelskandidat har en imponerande marknadspotential eftersom den kan göra skillnad för ett stort antal patienter och dessutom avsevärt minska sjukvårdens kostnader för dessa. Vår verksamhet grundar sig på drygt tjugo års forskning och bolaget drivs av en mycket erfaren styrelse och ledning. I en analys av vårt bolag som gjorts av analyshuset Carlsquare framgår att läkemedelsmarknaden för sepsis och septisk chock värderas till 27 miljarder dollar. Analysen uppskattar att vi kan nå 10 procent av världsmarknaden om vi utvecklar en framgångsrik behandling för dessa indikationer, vilket motsvarar 2,7 miljarder dollar. Analysen är en bekräftelse på de värden Modus ser i dessa indikationer. Sjukvårdens fokus på effektiv och tidig behandling av sepsis och septisk chock har också ökat på senare tid, vilket bidrar till ett ökat intresse för vår läkemedelskandidat.

Fakta: Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedelskandidaten Sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Bolagets fokus i närtid är att utveckla Sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB, KDev Investments AB, Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn MODTX.

Läs mer på: modustx.com/investors/presentations.html

